Roma, 9 gennaio 2022 - Resta in crescita la curva epidemiologica dei contagi Covid e, anche oggi, c'è attesa per il bollettino del ministero della Salute con i nuovi dati su casi, ricoveri e morti (qui i dati dell'8 gennaio). Intanto tutta Italia si prepara al debutto del super Green pass su trasporti pubblici locali (bus e metro), bar e ristoranti (anche per consumazioni all'esterno), cinema, teatri e luoghi di cultura. E proprio l'introduzione della certificazione verde rafforzata sta spingendo la corsa alle prime dosi di vaccino. ieri ne sono somministrate 68.990, il numero più alto dallo scorso 15 ottobre, quando furono 71.033.

Resta il nodo scuola e il rientro in presenza (per quasi tutte le regioni il ritorno è fissato per lunedì 10 gennaio). non si placano le polemiche anche istituzionali. Il governo è pronto a impugnare l'ordinanza del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che ha deciso di lasciare chiuse elementari e medie fino a fine mese. Un'iniziativa in netto contrasto con il decreto che ha confermato la riapertura e deliberato nuove regole sulla sicurezza sanitaria per risolvere, almeno in parte, la "discriminazione" tra studenti vaccinati e non vaccinati, ventilata nei giorni scorsi.

Regioni / Veneto

Calo dei nuovi contagi in Veneto. nelle ultime 24 ore sono stati 13.973, ma con un numero inferiore di tamponi, circa 100mila, rispetto alle giornate record (140-150mila test). Si contano anche 20 decessi. Il totale degli infetti dal'inizio della pandemia sale a 763.754, quello delle vittime a 12.559. Schizza in alto il numero degli attualmente positivi, in isolamento, 184.459 (+11.798). Si aggrava la situazione degli ospedali: si contano altri 43 nuovi ricoveri di malati Covid (1.518), e 10 ingressi in più (219) nelle terapie intensive.

''Oggi nel Lazio su 26.583 tamponi molecolari e 69.950 tamponi antigenici per un totale di 96.533 tamponi, si registrano 12.828 nuovi casi positivi (-2.022), sono 2 i decessi (-4), 1.446 i ricoverati (+46), 194 le terapie intensive (+3) e +2.094 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,2%. I casi a Roma città sono a quota 5.456. Nel Lazio un adulto su due ha ricevuto la dose booster. ieri effettuate oltre 60 mila somministrazioni l'80% in più rispetto al target commissariale. grande successo per l'open day delle strutture Aiop". Lo comunica in una nota l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Sono 12.454 in più rispetto a ieri i nuovi casi in Toscana (5.187 confermati con tampone molecolare e 7.267 da test rapido antigenico). Il totale dei contagi sale così a quota 498.936 da inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 175.048, +6,7% rispetto a ieri. L'età media dei 12.454 nuovi positivi odierni è di 39 anni circa. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono complessivamente 1.151 (44 in più rispetto a ieri, più 4%), 115 in terapia intensiva (2 in più rispetto a ieri, più 1,8%). I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 316.237 (63,4% dei casi totali). Infine si registrano 13 nuovi decessi.

Oggi in Puglia sono stati registrati 4.904 positivi a fronte 61.193 test: 1.310 in provincia di Bari, 445 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 949 in quella di Brindisi, 501 in provincia di Foggia, 1.197 in provincia di Lecce, 431 in provincia di Taranto nonche' 60 residenti fuori regione e 11 di provincia in via di definizione. Inoltre è stato registrato un decesso. Attualmente sono 62.330 le persone positive, 428 sono ricoverate in area non critica e 40 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 353.383 a fronte di 6.302.293 test eseguiti, 284.031 sono le persone guarite e 7.022 quelle decedute.

Pillola anti Covid, prime somministrazioni in Puglia

Sono 3.100 i nuovi casi in Friuli Venezia Giulia: 1.179 rilevati da 6.798 tamponi molecolari (percentuale di positività 17,34%) e 1.921 individuati sulla base di 11.639 i test rapidi antigenici (16,50%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 37, delle quali 34 non vaccinate, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 345. Per quanto riguarda l'andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia d'età più colpita è quella tra i 40 e 49 anni (18,61%), seguita da quella tra 0 e 19 anni (18,29%), da quella tra 50 e 59 anni (17,23%) e da quella tra 20 e 29 anni (16,39%). Si registrano anche 7 decessi.

Altri quattro morti per il Covid in Umbria, dove crescono i ricoverati positivi 210 in totale, (+6), 13 dei quali nelle terapie intensive (+1). Oggi sono emersi 2.581 nuovi casi, mentre i guariti sono 2.618. Sono stati analizzati 5.318 tamponi e 23.589 test antigenici, con un tasso di positività dell'8,9% in deciso calo rispetto al 14,2% di sabato. Gli attualmente positivi sono 33.973 (41 in meno). In calo del 13% le persone in isolamento, ora 33.763.

Resta alto il numero di nuovi casi covid nelle Marche: 1.884 i positivi rilevati nell'ultima giornata (ieri 2.318) ma il tasso di incidenza si impenna a 840,67 su 100mila abitanti (ieri 761,75). La provincia di Ancona resta quella con il maggior numero di contagi nelle 24 ore, 749, seguita da Ascoli Piceno con 349, Macerata con 261, Fermo con 257, Pesaro Urbino con 189, e 79 casi fuori regione.

In Alto Adige sono 1.361 i nuovi casi di Covid-19 su 9.223 tamponi processati nella giornata di ieri. Un persona è deceduta per un dato complessivo di 1.320 vittime da inizio pandemia. Il 54% delle nuove positività riguarda persone di età compresa tra i 10 e i 39 anni (21% per la fascia d'età dai 20 ai 29). Stabile il numero dei pazienti Covid ricoverati negli ospedali che sono 78 nei normali reparti e 18 in terapia intensiva. Su 279.396 persone sottoposte a tampone molecolare, 111.572 sono risultate positive. I guariti sono 100.910 e sono in aumento le persone poste in quarantena o isolamento domiciliare che sono 12.023.

In Sardegna si registrano oggi 829 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 4.121 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 19805 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 25 ( stesso numero di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 191 ( 3 in più di ieri). 14965 sono i casi di isolamento domiciliare ( 644 in più di ieri). Si registrano due decessi: un uomo di 56 anni e una donna 76, entrambi residenti nella Città Metropolitana di Cagliari.

Ci sono 1.098 nuovi positivi al Covid in Basilicata, a fronte di 2916 tamponi molecolari totali processati ieri.