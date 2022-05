Covid oggi Italia: bollettino 7 maggio 2022. I dati dalle Regioni

Roma, 7 maggio 2022 - E' atteso nel pomeriggio il nuovo bollettino Covid con l'aggiornamento del ministero della Salute sull'epidemia di Coronavirus in Italia. Il trend è confortante: l'Iss (Istituto superiore di sanità) comunica oggi che nel corso dell'ultima settimana "il numero di casi segnalati, il numero di ospedalizzazioni e di ricoveri in terapia intensiva e di decessi risultano in diminuzione". Ma sull'evoluzione dei prossimi mesi c'è preoccupazione: l'Ema (Agenzia europea del farmaco) ha lanciato un allarme sulle nuove sottovarianti Omicron 4 e 5: "Il pericolo è reale", dice in un'intervista a La Stampa l'ex direttore esecutivo dell'Ema Guido Rasi. A impensierire è la potenziale contagiosità: "L'estate potrebbe rallentarne la marcia ma poi potremmo ritrovarci ad affrontare il terzo autunno problematico dell'era pandemica". In crescita il tasso di reinfezione: la percentuale di sul totale dei casi segnalati risulta pari al 5%, in aumento rispetto al 4,5% della settimana precedente (Iss). Ma vediamo intanto i dati che fotografano le ultime 24 ore. In attesa del report nazionale ecco i numeri in arrivo dalle Regioni. Il bollettino di ieri, 6 maggio Sommario Covid in Italia: il bollettino di ogg Veneto Puglia Toscana Calabria Marche Sardegna Le altre regioni Covid in Italia: il bollettino di oggi Pubblicheremo qui, non appena disponibile, l'aggiornamento quotidiano di ministero della Salute e Protezione civile sull'epidemia di Coronavirus in Italia. In Campania sono 4.751 i nuovi casi di Covid 19 nelle ultime 24 ore. I test processati sono 28.554, di cui 21.000 antigenici e 7.554 molecolari. I deceduti sono 5 nelle ultime 48 ore; 2 i deceduti in precedenza, ma registrati ieri. Dei 567 posti letto di terapia intensive disponibili, ne sono occupati 38; dei 3.160 posti letto di degenza disponibili, compresi quell da private, ne sono occupati 647. Veneto Sono 4.176 ...