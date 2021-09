Roma, 30 settembre 2021 - Appuntamento quotidiano con il bollettino del Ministero della Salute e della Protezione civile sull'andamento in Italia contagi da Covid-19, decessi, ricoveri e ingressi in terapia intensiva. I dati di ieri (qui il bollettino del 29 settembre) attestano un lieve incremento dei casi di positività da Coronavirus, mentre restano stabili i numeri dei decessi e dei posti occupati nei reparti di terapia intensiva.

La situazione pandemica in miglioramento potrebbe portare presto la rimozione dell’obbligo dell’uso delle mascherine, ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Ma precisa: "Non le abbandoneremo presto, ma quando la vaccinazione sarà andata avanti". Una campagna vaccinale che è rapida ma che dimostra ancora una buona percentuale di popolazione che non ha ancora ricevuto una dose di vaccino anti Covid. Lo attesta la Fondazione Gimbe, che nel suo report settimanale individua 8,3 milioni di italiani over 12 non ancora vaccinati: "Di questi, 2,71 milioni non ha ancora ricevuto nemmeno una dose". Sempre nel report, si riscontra un boom di tamponi antigenici come alternativa alla vaccinazione per ottenere il green pass.

Sono 472 i positivi in Veneto nelle ultime 24 ore, su un totale di 45.630 tamponi processati. Il tasso di positività è dell’1,03%. Nella regione, si attestano 2 morti. Lo ha riferito il presidente regionale Luca Zaia. Rispetto a ieri, negli ospedali sono ricoverati 279 persone (-12), e 50 in terapia intensiva.

Sono 335 i nuovi casi di Coronavirus emersi ieri in Campania dall'analisi di 17.093 tamponi. Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione sono inseriti 6 decessi. Sono 21 i nuovi pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva.

In Toscana, i nuovi casi di positività sono 323, lo 0,1% in più rispetto a ieri. Oggi sono stati eseguiti 9.306 tamponi molecolari e 10.599 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,6% è risultato positivo. I ricoverati sono 271 (-21), di cui 33 in terapia intensiva (-3). I guariti crescono dello 0,2%.

Oggi le persone risultate positive al Coronavirus sono 154, si registrano in Regione anche 4 decessi. Questi sono i dati giornalieri comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie pubbliche della regione Calabria.

Oggi in Puglia si registrano 119 nuovi casi da Coronavirus, su 13.747 test effettuati. Sono 5 i deceduti in Regione. Nessun ingresso in terapia intensiva.

Oggi in Friuli-Venezia Giulia su 4.640 tamponi molecolari sono stati rilevati 107 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,31%. Sono inoltre 5.995 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3 casi (0,05%). Oggi si registrano 2 decessi. Sono 7 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 42. Lo comunica il vice governatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

Nella giornata di ieri sono stati registrati 69 nuovi casi in Basilicata, 2 ingressi in terapia intensiva e 0 morti. Nessun nuovo paziente in terapia intensiva nelle ultime 24 ore in Molise, che ha 3 nuovi positivi. A Bolzano, i nuovi positivi da Covid-19 sono 59, nella provincia si riscontrano 8 casi di ricoverati in terapia intensiva. In Umbria sono 57 i positivi, mentre ci sono 3 ingressi in terapia intensiva in più rispetto a ieri. Sono 61 i nuovi positivi in Abruzzo, 0 i morti. Un morto è invece il bilancio della Sardegna, 52 sono i positivi di oggi in Regione.

