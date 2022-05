Covid oggi: 18.255 nuovi casi in Italia. Il bollettino del 28 maggio

Roma, 28 maggio 2022 - Sono 18.255 i casi di Covid in Italia. È quanto riporta il bollettino di oggi del ministero della Salute, da cui emergono dati in calo rispetto a ieri (19.666 contagi, qui i dati del 27 maggio). Intanto nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi segnalati è pari al 6,5%, contro il 6% della settimana precedente, fa sapere l'Iss nel suo report esteso. inoltre dal 24 agosto 2021 al 25 maggio 2022 sono stati segnalati 502.029 casi di reinfezione, il 3,9% del totale, ma questo numero "non è associato ad un aumento dei casi severi".

Resta poi il nodo mascherine: resterà l'obbligo dopo il 15 giugno? E se sì, dove? "Se l'andamento del Coronavirus continuerà a essere in calo, si potrà valutare di permettere esami scolastici senza mascherina e, sui mezzi di trasporto, si potrà pensare di passare dall'obbligo a una forte raccomandazione rivolta in particolare ai fragili - dice il virologo Fabrizio Pregliasco, docente all'università Statale di Milano -. Poi, ovviamente, se una persona vorrà continuare a indossarla, può farlo". E di "forte raccomandazione" di utilizzo sui mezzi pubblici parla anche l'infettivologo Matteo Bassetti, che però sottoòinea come "continuando a mantenere l'obbligo mentre andiamo verso l'estate, con così tanti turisti che arrivano in Italia da altri Paesi in cui l'obbligo di mascherina sui mezzi non c'è più, rischiamo di dare la sensazione di essere una nazione ancora in emergenza, ancora con un'infezione non controllata".

Il bollettino Covid di oggi

Sono 18.255 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 19.666 di ieri ma soprattutto i 23.976 contagi di sabato scorso. I tamponi processati sono 193.183 (ieri 212.278) con il tasso di positività che sale leggermente dal 9,3% al 9,4%. I decessi sono 66 (ieri 105), che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 166.542. Per il 12° giorno consecutivo in calo i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 2 in meno (ieri -10), con 14 ingressi giornalieri, e sono 250 in tutto, mentre nei reparti ordinari sono 210 in meno (ieri -224), 5.348 in tutto.

La regione con il maggior numero di nuovi positivi la Lombardia con 2.360 contagi, seguita da Lazio (+2.289), Campania (+2.062), Sicilia (+1.727) e Veneto (+1.389). I casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 17.373.741. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 35.927 (ieri 37.744) per un totale che sale a 16.485.624. Gli attualmente positivi sono 721.575, 17.371 in meno. Di questi, 715.977 sono in isolamento domiciliare.

Sono 2.360 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia. In provincia di Milano i nuovi positivi sono 789. Sono stabili i ricoveri in terapia intensiva (33) mentre diminuiscono negli altri reparti (-30, 670). I morti sono 14, che portano il totale dall'inizio della pandemia a quota 40.515.

Nel Lazio si registrano 2.289 nuovi casi positivi (-152) su un totale di 18.265 tamponi (4.041 i molecolari e 14.244 i antigenici). Sono 5 i decessi (-1), 594 i ricoverati (-11), stabili a 37 le terapie intensive, mentre i guariti sono 5.767. Il rapporto tra positivi e tamponi e' al 12,5%. i casi a roma citta' sono a quota 1.371.

In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 2.062 positivi (1.855 al test antigenico e 207 al tampone molecolare). Sono 3 i decessi. I tamponi processati ieri sono stati 15.281 di cui 11.108 test antigenici e 4.173 molecolari. Il report posti letto su base regionale riporta 585 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 22 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata 3.160, di cui 414 occupati.

In Sicilia sono 1.727 i nuovi positivi, a fronte di 15.168 tamponi effettuati. Le vittime sono 9, con il totale delle persone decedute da inizio pandemia che diventano 10.924. Le persone ricoverate sono 521 (11 in meno di ieri), 19 delle quali in terapia intensiva (3 in meno di ieri).

Sono 1.389 i nuovi casi identificati in Veneto nelle ultime 24 ore. Nuovo calo del totale dei ricoveri con 17 dismissioni dalle aree mediche e 3 dismissioni dalle terapia intensive. Due i decessi.

Emilia Romagna

Sono 1.483 i nuovi casi di Coronavirus in Emilia Romagna rilevati nelle ultime 24 ore, su 12.770 tamponi effettuati (7.009 molecolari e 5.761 test antigenici rapidi). Si registrano sei decessi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 26 (+1 rispetto a ieri), mentre quelli ricoverati negli altri reparti sono 850 (-21 rispetto a ieri).

Toscana

Altri 1.103 nuovi casi e altri tre morti per Covid in Toscana nelle 24 ore. Gli attualmente positivi sono 29.234. Tra loro i ricoverati sono 319 (-23 persone il saldo fra ingressi e uscite), di cui 17 in terapia intensiva (+1).