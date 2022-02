Covid oggi Italia: bollettino del 26 febbraio. Dati dalle Regioni

Roma, 26 febbraio 2022 - È atteso nel pomeriggio il consueto aggiornamento sui contagi Covid in Italia con il bollettino di oggi del ministero della Salute. Dai primi dati regionali diffusi nella mattinata la curva dei contagi odierni sembra in lieve risalita ma i numeri generali restano in linea con quelli degli ultimi giorni (qui i dati del 25 febbraio) quindi bassi rispetto a quelli di inizio mese. La situazione in Italia va verso il miglioramento e anche l'ultima riunione della cabina di regia ha deciso i cambi di colore per diverse regioni: il Friuli Venezia Giulia passa in area gialla, mentre Campania, Lombardia, Veneto e Provincia autonoma di Bolzano passano in area bianca.

Sommario:

Sarà pubblicata qui la tabella con i dati di oggi non appena sarà disponibile

Sono 4.183 i nuovi positivi al Covid in Veneto. Secondo i dati forniti dalla Regione, il numero degli attualmente positivi è pari a 58.890. Sono 8 le persone decedute. In calo le ospedalizzazioni: il numero dei ricoverati nei reparti ordinari scende di 45 unità (644), quello delle terapie intensive flette di 2 unità, per un complessivo di 48 ricoverati.

Oggi in Puglia sono stati registrati 25.782 test per l'infezione da Covid-19 e 3.315 nuovi casi. Inoltre sono stati registrati 17 decessi. Attualmente sono 80.908 le persone positive, 624 sono ricoverate in area non critica e 39 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 730.126 a fronte di 8.690.517 test eseguiti, 641.582 sono le persone guarite e 7.636 le persone decedute.

In Toscana sono 852.932 i casi di positività al coronavirus, 2.363 in più rispetto a ieri (951 confermati con tampone molecolare e 1.412 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 809.804 (94,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.546 tamponi molecolari e 17.482 tamponi antigenici rapidi, di questi il 9,4% è risultato positivo. Sono invece 4.980 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 47,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 34.148, -6,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 899 (23 in meno rispetto a ieri), di cui 57 in terapia intensiva (8 in meno). Oggi si registrano 31 nuovi decessi: 16 uomini e 15 donne con un'età media di 84,7 anni.

In Sardegna si registrano oggi 1.091 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 838 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10.546 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 23 ( -5 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 340 ( -6 ). 31.317 sono i casi di isolamento domiciliare (-1127). Si registrano 2 decessi.

Nelle ultime 24 ore in Molise sono stati registrati 280 casi positivi al Covid (ieri 234) e 2 decessi (ieri 0). Nella provincia autonoma di Bolzano i nuovi contagi sono stati 561 (ieri 476) e 2 decessi (ieri 0). Sono 497 i positivi emersi in Basilicata dopo l'esame di 3.271 tamponi, sono stati registrati altri 8 decessi e altre 537 guarigioni.