Roma, 11 ottobre 2021 – Attesa per il bollettino Covid di oggi del Ministero della Salute e della Protezione civile sui contagi, decessi, ricoveri e ingressi in terapia intensiva in Italia, in arrivo nel tardo pomeriggio. Dai dati comunicati ieri (qui il bollettino del 10 ottobre), il trend epidemico si conferma in calo, il numero dei nuovi casi resta stabile e si attesta a meno di 3.000 unità.

Ma secondo Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Microbiologia molecolare dell’università di Padova, i conti sul rapporto tra nuovi positivi e decessi non tornano. “Oggi in Italia – spiega il microbiologo – abbiamo 30-40 decessi al giorno e un numero ridicolo di infezioni: evidentemente c'è una discrepanza ingiustificabile perché in tutti gli altri Paesi d'Europa e del mondo c'è un rapporto di uno a 1.000 rispetto ai numeri dei casi e dei decessi, quindi dovremmo avere anche noi un numero molto più alto di contagi”. Ciò significa che, continua Crisanti, “Si può avere la tendenza a pensare che con un numero basso di casi sia tutto finito invece così non è”. “In genere – conclude – bisogna prendere il numero di decessi, dividerlo per due e moltiplicarlo per 1.000, quindi avendo tra i 30 e 40 decessi avremmo tra i 15mila e i 20 mila contagiati in Italia”.

Prosegue intanto la campagna vaccinale. A oggi, il numero degli over 12 che hanno ricevuto entrambe le dosi è 43.275.562, l'80,13% della popolazione. "Oggi abbiamo raggiunto una percentuale importante di vaccinati, forse anche inimmaginabili fino a qualche mese fa. Bisogna però anche tenere conto che oggi abbiamo 8,4 milioni di italiani over 12 che non hanno fatto nemmeno una dose, tra questi ci sono 4-5 milioni in età lavorativa", sottolinea Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. "L'obbligo di Green pass per tutti i lavoratori finora ha prodotto un effetto modesto sulle vaccinazioni. Mi aspettavo di più in questo senso", commenta. "Se questi 4-5 milioni di lavoratori non si vaccineranno in questa settimana bisognerebbe fare 12-15 milioni di tamponi a settimana e questo non sarebbe proprio fattibile perché non abbiamo questa capacità produttiva – aggiunge – la soluzione è che questi 4-5 milioni di lavoratori si vadano a vaccinare oppure bisognerà andare verso un obbligo vaccinale".

"I nuovi casi Covid registrati in Toscana sono 162 su 7.745 tamponi effettuati. Il tasso dei nuovi positivi è salito al 2,09% (4,5% sulle prime diagnosi)". Lo riferisce il presidente della Regione Eugenio Giani. Si registrano 6 nuovi decessi: 5 uomini e una donna con un'età media di 81,3 anni (2 a Firenze, 1 a Lucca, 1 a Pisa, 1 a Livorno, 1 a Arezzo).

Il Veneto registra 156 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, con un totale di contagi complessivi che passa a 472.672. Il bollettino regionale riporta anche 2 nuovi decessi, che fanno arrivare a quota 11.794 le vittime per Covid in Regione. Negli ospedali ci sono attualmente 198 ricoverati in area non critica (-3 rispetto a ieri) e 37 (dato invariato) in terapia intensiva.

Sono 129 i casi positivi al Covid in Campania nelle ultime 24 ore, su 5.564 test esaminati. Un solo decesso è stato registrato. Negli ospedali si registra un lieve aumento di ricoveri nelle terapie intensive che salgono a 14 (+2 nuove unità rispetto a ieri). Stabile il dato per la degenza con 178 persone attualmente ricoverate (-1 rispetto a ieri).

Sono 6 i nuovi casi di positività al Coronavirus nella provincia autonoma di Bolzano, dove si riporta un decesso nelle ultime 24 ore. In Puglia sono stati riscontrati 76 nuovi positivi, 27 in Basilicata, 10 in provincia di Trento e 6 in Umbria.In Sardegna i contagi delle ultime 24 ore sono 23.