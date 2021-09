Roma, 28 settembre 2021 - È atteso nel pomeriggio il bollettino sul Coronavirus in Italia con i dati di ministero della Salute e Protezione Civile su contagi Covid, morti, ricoveri e terapie intensive. Il martedì è solitamente un giorno indicativo per capire come potrebbe essere la nuova mappa dei colori delle regioni, disegnata nel monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità del venerdì. E la prossima settimana, a conferma di un trend di miglioramento della situazione pandemica, nessuna regione sembra destinata alla zona gialla - la Calabria più a rischio negli scorsi giorni sfora nei ricoveri, ma ha le terapie intensive al 7% - e anzi la Sicilia potrebbe tornare in zona bianca, dopo un mese in giallo.

Anziani, ospiti Rsa e sanitari: a chi va la terza dose e dopo quanto

Intanto, dopo giorni di discussioni il Comitato tecnico scientifico, si è pronunciato sulle capienze per eventi sportivi e luoghi della cultura: si può procedere con graduali riaperture degli accessi per le persone munite di green pass. Le nuove percentuali sono: 75% per gli stadi e per teatri, cinema e sale concerti 100% all'aperto e 80% al chiuso.

Green pass: cosa fare se non arriva o non funziona

Sul fronte Covid nel mondo è da segnalare il nuovo record negativo di morti registrato in Russia, in sofferenza per un aumento dei casi legati alla variante Delta e un'insufficiente campagna di vaccinazione. Nelle ultime 24 ore sono state 852 le vittime, il numero più alto nel Paese dall'inizio della pandemia.

Risale il numero dei nuovi contagi Covid rispetto a ieri, 376 (erano 181 lunedì), ma soprattutto segnano un'impennata i decessi, con 10 vittime in sole 24 ore in Veneto. Il totale degli infetti da inizio dell'epidemia si porta a 468.500, quello dei morti a 11.770. Gli attuali positivi sono 11.049 (-296). Dati positivi arrivano dai ricoveri ospedalieri: in area non critica sono ricoverati 243 malati Covid (-10), in terapia intensiva 52 (-3).

Oggi nel Lazio su 9.525 tamponi molecolari e 14.366 tamponi antigenici per un totale di 23.891 tamponi, si registrano 252 nuovi casi positivi (+35), in calo rispetto a martedì 21 settembre (-49), 3 i decessi (-1), 388 i ricoverati (-5), 57 le terapie intensive (-2) e 397 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1%. I casi a Roma città sono a quota 135. Lo rende noto l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato che precisa "Prosegue il calo di casi, decessi, ricoveri e terapie intensive su base giornaliera e settimanale".

In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 222 positivi al Coronavirus e 8 decessi, 3 dei quali nelle ultime 48 ore e 5 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. I test processati ieri sono 18.799. Il report posti letto su base regionale riporta 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 18 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili sono 3.160, di cui 249 occupati.

Altri 190 nuovi casi (età media 37 anni), ma ben nove morti nelle ultime 24 ore per Covid in Toscana con un calo dell'età media a 66,2 anni. Il totale dei morti sale a 7.157 dall'inizio dell'epidemia. Con 436 guariti calano gli attualmente positivi che sono oggi 7.105 (-3,5% rispetto a ieri). Tra loro i ricoverati sono 324 (-10 persone il saldo giornaliero su ieri, -3%) di cui 43 in terapia intensiva (-7 il saldo, pari al -14% su ieri, ma va tenuto conto dei decessi). Scendono sotto quota 7.000 (6.781 il numero esatto) le persone positive in isolamento a casa.

Oggi in Puglia sono stati registrati 13.458 test e 125 casi positivi: 29 in provincia di Bari, 26 nella provincia di Barletta, Andria, Trani, 9 in provincia di Brindisi, 22 in provincia di Foggia, 25 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto. Inoltre sono stati registrati 6 decessi. Attualmente sono 2.799 le persone positive: 156 sono ricoverate in area non critica e 15 in terapia intensiva.

Sono 97 in più rispetto a ieri le persone risultate positive al Coronavirus in Calabria. Il dato emerge dal bollettino quotidiano della regione in cui sono registrati anche due decessi avvenuti nelle ultime 24 ore. Le persone ricoverate nei reparti degli ospedali regionali sono 7 in più, mentre nessun nuovo ricovero è segnalato nelle terapie intensive.

In Alto Adige si registrano un decesso e 92 nuovi casi. In Basilicata 32 positivi, 28 in Abruzzo. Zero vittime e 29 contagi in Umbria.