Roma, 5 settembre 2021 - Si continua a guardare con massima attenzione ai numeri di ricoveri e decessi causa Covid, anche alla luce di quanto accade in altri Paesi occidentali: gli Stati Uniti sono tornati sopra quota 1.500 decessi in 24 ore e sono fortemente a rischio di quarta ondata, la Gran Bretagna è salita a 40mila casi al giorno e le vittime sono ormai abbondantemente sopra la soglia dei 100 a ogni rilevazione. Gli aggiornamenti di oggi sui dati dell'Italia saranno forniti come di consueto con il bollettino del Ministero della Salute, che contiene contagi, attualmente positivi, morti, guariti, ospedalizzazioni e terapie intensive.

Vaccini e Green pass restano un tema caldo per il governo, con le relative tensioni. Il leader della Lega, Matteo Salvini, ribadisce il "no all'obbligo vaccinale su tutta la popolazione". Il segretario del Pd, Enrico Letta, conferma il "sì all'estensione del green pass". Il ministro della Salute, Roberto Speranza avverte: "O si rafforza la campagna vaccinale, o si è costretti a immaginare che a un certo punto bisognerà usare misure del passato". E sull'obbligo vaccinale, dice: "Se difesa del diritto alla salute e necessità di evitare nuove privazioni di libertà ci dovessero portare a questa soluzione, certo non ci spaventeremo e non ci fermeremo". Su questo tema, intanto, il leader del M5S Giuseppe Conte dice che andrà considerato come un'extrema ratio. Superati i 79 milioni di dosi somministrate.

Veneto

Resta sempre alto il conteggio quotidiano di nuovi casi Covid in Veneto. Sono 573 i positivi scoperti nelle ultime 24 ore con i tamponi (ieri erano stati 645). Si registrano anche due vittime. Tornano a crescere gli attuali positivi, 13.210 (+244) e sale anche il dato dei ricoveri ospedalieri in area non critica, 227 (+7). In calo invece i ricoverati in terapia intensiva, 49 (-2).

I nuovi casi in Toscana sono 557 su 18.089 test di cui 9.140 tamponi molecolari e 8.949 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,08% (9,5% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri i contagi sono in aumento, a fronte di un numero inferiore di test, con un tasso di positività in crescita: nel precedente report i casi erano 491 su 19.442 test e un'incidenza di positivi pari al 2,53% (8,8% sulle prime diagnosi). Si registrano altri 3 decessi - 2 uomini e una donna con un'età media di 73,3 anni, residente nelle province di Prato, Pisa e Arezzo - che portano il totale a 7.031. I ricoverati sono 450, 9 in meno rispetto a ieri, di cui 58 in terapia intensiva, 1 in meno. Riguardo alle singole province Firenze registra rispetto a ieri 170 casi in più, Prato 62, Pistoia 63, Massa Carrara 27, Lucca 38, Pisa 41, Livorno 44, Arezzo 58, Siena 28, Grosseto 26.

In Emilia-Romagna 497 contagi rilevati su un totale di 24.234 tamponi eseguiti. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2%. I decessi sono 7. La situazione dei contagi nelle province vede Parma con 72 nuovi casi e Reggio Emilia (70), seguite da Rimini (67), Modena (62) e Bologna (60); quindi Ravenna (47), Piacenza (38), Cesena (32) e Ferrara (30); infine il Circondario Imolese (10) e Forlì (9).

L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, informa che "oggi su circa 6 mila tamponi molecolari nel Lazio e oltre 11 mila test antigenici per un totale di quasi 17 mila test, si registrano 417 nuovi casi positivi, 2 i decessi, 449 ricoverati (+1), 63 terapie intensive (-2) e 561 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,4%. I casi a Roma città sono a quota 232".

Oggi in Puglia sono stati effettuati 3.262 test e scoperti 156 casi positivi: 37 in provincia di Bari, 51 nella provincia di Barletta, Andria, Trani, 7 in provincia di Brindisi, 15 in provincia di Foggia, 43 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto. Non sono stati registrati decessi.

In Friuli Venezia Giulia 95 casi e un decesso.