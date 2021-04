Roma, 30 aprile 2021 - Risale l'indice Rt dell'Italia, che la scorsa settimana era a quota 0.81 e torna al valore 0.85. Scende l'incidenza, il valore è a 146 rispetto al 152 della settimana scorsa. Sono questi i dati principali di giornata, secondo il monitoraggio dell'Iss (che anticipa il cambio di colore delle regioni), in attesa del bollettino dei contagi Covid che arriverà nel pomeriggio (con i dati di Regioni, ministero della Salute e Protezione civile su attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive). "Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500mila dosi di vaccino", ha annunciato intanto il ministro Roberto Speranza che elogia "il grande lavoro di squadra".

"I nuovi casi registrati in Toscana sono 870 su 27.825 test di cui 13.624 tamponi molecolari e 14.201 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,13% (9,2% sulle prime diagnosi)". Così il presidente della regione Toscana Eugenio Giani anticipando alcuni dati del contagio.

Scende ancora la curva dei contagi in Veneto, che registra 788 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e 14 decessi. In totale sono 1.473 i malati Covid ricoverati (-5), di cui 1.282 (+7) nei reparti medici, 191 (-12) nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 21.892 (-363). Il tasso di positività rispetto ai 36.957 tamponi processati ieri è del 2,1%.

Nelle Marche sono stati individuati 330 nuovi casi, il 14,1% rispetto ai 2.340 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è salito rispetto al giorno precedente, quando era stato del 12,2%, con 308 nuovi casi su 2.526. I nuovi casi sono stati individuati 57 in provincia di Macerata, 69 in provincia di Ancona, 126 in quella di Pesaro-Urbino, 23 nel Fermano, 42 nel Piceno e 13 fuori regione. Questi casi comprendono 61 soggetti sintomatici.

In Alto Adige 91 casi e nessun decesso.