Roma, 18 settembre 2021 - Attesa per il nuovo bollettino quotidiano sull'andamento del Covid in Italia. La Calabria, a sorpresa, non passa in zona gialla, dove al momento si trova invece la Sicilia. "Al termine della cabina di regia, l'esito e verifica dei dati aggiornati dei cosiddetti 'indicatori' decisionali, confermano la permanenza della Regione Calabria in area bianca", ha comunicato oggi il ministero della Salute.

Ieri il monitoraggio settimanale segnalava un indice Rt nazionale in calo a 0.85, tuttavia per Agostino Miozzo, ex coordinatore del Cts ed ex consulente del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, "l'autunno non va sottovalutato". Intanto si guarda già al 15 ottobre quando entrerà in vigore l'obbligo del Green pass per tutti i lavoratori sia del settore pubblico sia per quello privato. (qui il decreto in Pdf)

Il bollettino del 17 settembre

Regioni / Veneto

Sono 536 i nuovi positivi al Covid-19 trovati in Veneto nelle ultime 24 ore. In leggero calo il totale dei ricoverati, due in meno rispetto a ieri nelle terapie intensive. Due i decessi.

Sono 403, nelle ultime 24 ore, i nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, individuati sulla base di oltre 38mila tamponi registrati. Si contano poi altri cinque morti. I casi attivi sono poco più di 13mila, il 96,6% dei quali in isolamento domiciliare perché non necessitano di cure particolari. Invariato, rispetto a ieri, il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, sono 41, mentre quelli negli altri reparti Covid sono 407 (-4) Dei nuovi contagiati, 139 sono asintomatici, individuati soprattutto grazie al contact tracing. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 39 anni. Modena, in termini assoluti, è la provincia con il maggior numero di contagi (83), seguita da Bologna (70) e Ravenna (47).

Nel Lazio su 9.368 tamponi molecolari e 13.996 tamponi antigenici per un totale di 23.364 tamponi, si registrano 376 nuovi casi positivi (+8). Lo ha reso noto l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, sottolineando che "il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,6%" mentre "i casi a Roma città sono a quota 220". I decessi sono invece 2 (-3), mentre i guariti sono 607. Le persone attulamente positive sono 11.371, di cui 429 ricoverati, 58 in terapia intensiva e 10.884 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 361.080 e i morti 8.595, su un totale di 381.046 casi esaminati.

Nelle ultime 24 ore la Toscana ha registrato 326 nuovi casi su 19.051 test di cui 7.701 tamponi molecolari e 11.350 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,71% (6,1% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri i nuovi casi sono in calo (erano stati 494) su un maggior numero di esami di laboratorio (ieri 18.241 test di cui 8.705 tamponi molecolari e 9.536 test rapidi) pertanto il tasso dei nuovi positivi cala di un punto percentuale netto (era stato 2,71%). Gli attualmente positivi sono oggi 8.482, -1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 395 (7 in meno rispetto a ieri), di cui 47 in terapia intensiva (1 in meno). Si registrano anche 5 nuovi decessi: 3 uomini e 2 donne con un'età media di 78,4 anni.

Oggi in Puglia sono stati registrati 156 casi su 15.194 test, con una incidenza dell'1,02%. I nuovi positivi sono 55 in provincia di Bari, 28 nel Brindisino, 25 nel Leccese, 19 nel Foggiano, 18 nel Tarantino, 11 nella provincia Bat, 1 residente fuori regione, mentre 1 caso di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. Non viene segnalato invece nessun nuovo decesso. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 3.525.679 test e sono 3.231 i casi attualmente positivi. Il totale dei contagiati in regione è di 267.037, mentre sono 257.042 i pazienti guariti.

Nelle Marche sono 94 i nuovi casi di Coronavirus, il 4,3% rispetto ai 2.194 tamponi processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi (ieri il rapporto era stato del 6%, con 105 casi su 1.748 tamponi); per il quarto giorno consecutivo e' in calo il tasso di incidenza cumulativo su 100 mila abitanti, che ora è a 50,95 (ieri era a 52,28). Gli ultimi casi sono stati individuati 12 in provincia di Ancona, 42 in provincia di Macerata, 11 in quella di Pesaro-Urbino, 11 nel Fermano, 6 nel Piceno e 12 fuori regione. Sono 81 i pazienti assistiti nei reparti ospedalieri, 3 meno di ieri, e 4 nei pronto soccorso, in attesa di un posto nei reparti 'Covid-19'. Nelle terapie intensive ci sono 22 pazienti (-4). Sono invece 2.864 persone in isolamento domiciliare (-9), mentre sono diventati complessivamente 106.951 i dimessi-guariti (+106). Nelle ultime 24 ore ci sono state anche 2 vittime, che portano il totale a 3.065.

In Abruzzo sono 60 nuovi i positivi (di età compresa tra 3 e 85 anni) rilevati su 2.514 tamponi molecolari e 4.685 test antigenici, sono 2.061 attualmente positivi (+12), 76 i ricoverati in area medica (+4) e 6 i ricoverati in terapia intensiva (-1). In Sardegna sono stati individuati 55 nuovi positivi su 2.822 test fra molecolari e antigenici, in terapia intensiva sono ricoverati 20 pazienti (+2 rispetto a ieri), mentre quelli in area medica sono 186 (-2).