Roma, 9 aprile 2021 - Bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia, nel giorno del cambio di colore delle Regioni. Dopo la Pasqua in lockdown, adesso il nostro Paese potrebbe virare verso l'arancione (qui le differenze tra le due zone) e vedere le riaperture sempre più vicine. Già ieri il premier Mario Draghi in conferenza stampa ha detto chiaro e tondo che l'obiettivo è far ripartire quanto prima l'Italia post Covid, ma sempre a seconda dei dati dei contagi e delle vaccinazioni e senza ancora una data fissata. Nel pomeriggio si attendono quindi gli aggiornamenti del ministero della Salute su contagi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive.

Come ogni venerdì, poi, l'Iss ha comunicato i dati del suo monitoraggio: scende il valore dell'Rt nazionale a 0.92 (la scorsa settimana era a 0,98). In calo anche il valore dell'incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti, che arriva a 185 (dai 232 della scorsa settimana). Ma, tra il 29 marzo e il 4 aprile, "il tasso di occupazione in terapia intensiva (41%) e in aree mediche (44%) rimangono sopra la soglia critica" in 15 Regioni (una in più della scorsa settimana).

I numeri delle Regioni

Le notizie locali / Puglia

E' in calo oggi in Puglia il numero di nuovi casi positivi al Covid-19, a fronte di una diminuzione dei test. Su 14.281 tamponi per rilevare l'infezione da Coronavirus sono emersi 1.791 contagi e sono stati registrati 48 decessi. In tutto hanno perso la vita 5.143 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.977.644 test. Sono 151.177 i pazienti guariti, 51.047 i casi attualmente positivi. I pazienti ricoverati sono 2.240. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia, dall'inizio dell'emergenza, è di 207.367.

Toscana

Sono 1.309 in più i casi di positività rilevati in Toscana rispetto a ieri, un dato che porta a 206.809 i casi totali di positività al Coronavirus. Di questi nuovi casi 1.277 sono stati confermati con tampone molecolare e 32 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,8% e raggiungono quota 173.045 (83,7% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 15.031 tamponi molecolari e 11.063 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5% è risultato positivo. Sono invece 9.095 i soggetti testati oggi, di cui il 14,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 28.160, -0,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.988 (4 in meno rispetto a ieri), di cui 284 in terapia intensiva (1 in meno). Sono 33 i nuovi decessi: 20 uomini e 13 donne con un'età media di 79 anni.

Sono 988 i positivi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, con una incidenza del 2,74%. Gli infetti totali dall'inizio dell'emergenza salgono a quota 393.282. I morti in un giorno sono 38, portando il totale a 10.899. Il numero degli attualmente positivi in Regione è di 32.918. I ricoverati in meno sono complessivamente 74 (il numero è 2.194:, 1.886 in area non critica (-61), 308 in area critica (-13).

Marche

Nelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati individuati 452 nuovi casi di Covid-19, il 17% rispetto ai 2.661 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è stabile rispetto al giorno precedente. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi pandemica è salito così a 91.662. I nuovi casi sono stati individuati 75 in provincia di Macerata, 124 in provincia di Ancona, 96 in quella di Pesaro-Urbino, 36 nel Fermano, 93 nel Piceno e 28 fuori regione.

Sono complessivamente 67.506 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 351 nuovi casi (di età compresa tra 7 mesi e 93 anni). Il bilancio dei pazienti deceduti registra 15 nuovi casi e sale a 2.227 (di età compresa tra 74 e 98 anni). Del totale odierno, 6 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 55.076 dimessi/guariti (+420 rispetto a ieri).

Basilicata

Sono 201 i residenti lucani positivi in Basilicata su 1.773 tamponi processati ieri. Nella stessa giornata risultano decedute 4 persone, tutte residenti a Matera, e sono state registrate 158 guarigioni. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 4.781, di cui 4.602 in isolamento domiciliare. Sono 14.802 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 462 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 179.

Valle D'Aosta

Due decessi nelle ultime 24 ore e 65 nuovi casi positivi al Covid-19, a fronte di 241 persone sottoposte a tampone in Valle d'Aosta. In crescita i pazienti ricoverati all'ospedale Parini: sono ora 78, di cui 12 in terapia intensiva. Il totale dei contagiati sale a 1.127, 15 in più di ieri. I guariti sono 48.

