Roma, 1 gennaio 2022 - E' atteso nel pomeriggio il primo bollettino Covid del 2022. I dati in arrivo oggi dalle regioni evidenziano in qualche caso un passo indietro della curva epidemica che ieri ha toccato quota 144mila contagi in 24 ore. Un fenomeno che potrebbe essere imputato al minor numero di tamponi processati alla vigilia di un giorno festivo. Si registra invece un balzo in Veneto che oggi si attesta sopra quota 14mila nuovi positivi (+5mila rispetto a ieri): è il record da inizio pandemia. Ennesimo primato anche in Basilicata che dai 588 nuovi positivi di ieri schizza agli 876.

L'interesse è come sempre rivolto ai morti e ai ricoveri, con particolare attenzione alle terapie intensive che nelle ultime settimane hanno registrato una crescita costante. Lunedì 3 gennaio Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia passeranno in zona gialla, anche se l'Italia tutta, secondo i numeri nazionali, è da cartellino giallo, con due regioni che rischiano la zona arancione: Liguria e Calabria. Gli effetti della nuova impennata alimentata dalla variante Omicron si vedranno con più chiarezza dopo le feste quando l'attività di tamponi e tracciamento tornerà a regime: a quel punto sarà da valutare anche l'impatto dell'allentamento della quarantena, in vigore da ieri. Ma vediamo intanto i dati di oggi.

I nuovi casi Covid registrati nelle 24 ore in Toscana sono 14.994 (circa duemila in meno rispetto a ieri) su 66.723 test di cui 22.991 tamponi molecolari e 43.732 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 22,47% (66,4% sulle prime diagnosi). Lo riferisce il presidente della Regione Eugenio Giani precisando che "7.444 nuovi positivi provengono dai test rapidi antigenici". Il tasso dei nuovi positivi resta in linea: ieri era stato del 22,52%.

Nuovo record di positivi al Covid in Veneto con 14.270 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio della pandemia a 659.993. Lo riferisce il bollettino della Regione. I decessi nell'ultimo giorno sono stati 12, per un dato complessivo che raggiunge le 12.395 vittime. Sempre pesante la situazione ospedaliera, con 1.275 (-31) malati Covid ricoverati nei reparti medici, e 197 (+6) in terapia intensiva. .

Sono 3.000 i nuovi casi positivi al Covid 19 in Puglia su 67.636 test eseguiti (ieri erano oltre 5mila): il tasso di positività è stabile al 4,44%. Non ci sono decessi. Sono 27.367 le persone attualmente positive, 278 sono ricoverate in area non critica, 31 in terapia intensiva.

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 9.401 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.825 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 19,41%. Sono inoltre 17.561 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 506 casi (2,88%). Per un totale di 2.331 positivi. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 12 pazienti. Le persone ricoverate in terapia intensiva rimangono 28 e gli ospedalizzati in altri reparti scendono a 275.

Nelle Marche vola oltre 600 (600,17) l'incidenza di contagi da coronavirus su 100mila abitanti con i 1.619 casi rilevati nell'ultima giornata. Il giorno precedente si era registrato il picco di contagi giornalieri (2.079) con incidenza che aveva raggiunto 551,61. Lo evidenziano i dati dell'Osservatorio epidemiologico regionale.

Balzo in Basilicata dove sono 876 i nuovi positivi in Basilicata (ieri erano 588), su 2.614 tamponi esaminati: il dato. I ricoverati negli ospedali sono 66, uno dei quali in terapia intensiva: è stata registrata anche un'altra vittima.



