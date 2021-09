Roma, 10 settembre 2021 - Scendono i dati del monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di Sanità sul Coronavirus in Italia: l'indice Rt rimane sotto la soglia critica e cala a 0.92 così come l'incidenza che si assesta a 64. I numeri sono analizzati nella cabina di regia del pomeriggio, ma nessuna regione cambia colore. Buone notizie anche sul fronte della pressione ospedaliera: nel bollettino di ieri sono calati anche se leggermente i ricoveri ordinari e le terapie intensive. E nel pomeriggio il bollettino con i dati del ministero della Salute e della Protezione Civile su contagi Covid, morti, attualmente positivi, guariti e ospedali aggiorneranno ulteriormente sull'andamento della situazione pandemica.

Intanto i temi al centro del dibattito restano sempre green pass e terza dose di vaccino. Il nuovo decreto, oltre a stabilire l'obbligo vaccinale per gli operatori delle Rsa, ha esteso l'obbligo della certificazione verde anche al personale esterno di scuola e università e oggi c'è stato un botta e risposta tra Antonello Giannelli (presidi) e il ministro dell'Istruzione Bianchi sui problemi legati al controllo del certificato.

Intanto si accelera con la terza dose: ieri è arrivato il via libera ufficiale del Cts dell'Aifa e in Lombardia si dovrebbe partire già dal 21 settembre. Per l'ulteriore richiamo il timing del Governo prevede che si inizi con i "fragili", per poi procedere con gli over 80 e agli ospiti delle Rsa e all'inizio del 2022 con gli operatori sanitari.

Regioni / Veneto

Sono 618 i nuovi casi di positività al Covid riscontrati nelle ultime 24 ore in Veneto. Si contano anche 6 vittime in più rispetto a ieri; il numero dei decessi sale così a 11.719. Gli attuali positivi ammontano a 13.173 (+72), mentre resta pressochè stabile la situazione dei ricoveri ospedalieri, con 250 (-1) malati nei reparti non critici, e 58 (+1) nelle terapie intensive.

Nelle ultime 24 ore in Toscana si registrano 423 nuovi casi di Coronavirus, su 7.476 tamponi molecolari e 9.571 antigenici rapidi, tre morti e 615 guariti. Il tasso dei positivi è del 2,5% sul totale dei tamponi e del 6,9% in relazione alle nuove diagnosi. In calo la pressione ospedaliera: i ricoverati nelle aree Covid scendono a 442 (sei in meno), di cui 57 in terapia intensiva (uno in meno).

Oggi in Puglia si registrano 200 nuovi casi di Coronavirus, l'1,75% degli 11.376 test effettuati e 11 morti. I nuovi casi sono stati individuati 40 nel Barese, 37 nella provincia Bartletta-Andria-Trani, 24 nel Brindisino, 27 nel Foggiano, 49 nel Leccese, 18 nel Tarantino. Sono 3.753 le persone attualmente positive in regione, di cui 186 ricoverate in area non critica e 23 in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 114 nuovi casi, il 5,7% rispetto ai 2.014 tamponi processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi (ieri il rapporto era stato dell'8,4% con 209 casi su 2.500 tamponi); per il secondo giorno consecutivo è in discesa il tasso di incidenza cumulativo su 100 mila abitanti ed ora è a 66,47 (ieri era a 70,33). Due le vittime accertate.

Abruzzo

Sono 105 (di età compresa tra 6 e 86 anni) i nuovi casi positivi al Covid individuati oggi in Abruzzo dall'analisi di 6.070 tamponi (tra antigenici e molecolari) per un tasso di positività del 1,56%. Non si registra alcun decesso e il bilancio delle vittime resta fermo a 2.534 da inizio pandemia. Gli attualmente positivi sono 2.237 (+41 rispetto a ieri): di questi 78 (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica, 5 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 2.154 (+41 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare.

Due decessi e 35 contagi in Basilicata, 4 casi in Molise. Sono 91 i nuovi positivi individuati in Alto Adige. Crescono lievemente i ricoveri in Umbria, dove nelle ultime 24 ore si rilevano 83 contagi.