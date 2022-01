Roma, 30 gennaio 2022 - La situazione Covid in Italia sembra migliorare: in questi giorni i contagi hanno segnato una battuta d'arresto (qui tutti i dati del 29 gennaio). E c'è attesa sul bollettino quotidiano del ministero della Salute con i nuovi casi e i morti (l'unico numero che resta ancora troppo elevato). E tra le vittime, purtroppo, spicca una bambina calabrese di appena due anni deceduta nella notte poche ore dopo il trasferimento urgente all'ospedale Bambino Gesù di Roma a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute a causa del virus.

Buone notizia, invece, sul fronte ospedalizzazioni: sono in calo sia i ricoveri sia le terapie intensive (come dimostra anche l'ultima rilevazione Agenas, che parla di un -16%). E, domani, in Consiglio dei ministri potrebbe arrivare la proroga dell'obbligo di utilizzo delle mascherine all'aperto. L'obbligo scade il 31 gennaio e il rinnovo è "probabile", dicono più fonti di governo. Inoltre sarebbe in corso una valutazione anche sulla questione delle regole sulla quarantena nelle scuole.

Omicron 2 è arrivata in Italia: già presente in nove regioni

I dati locali / Emilia Romagna

Sono in leggero calo i contagi Covid in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore: i nuovi casi di positività sono stati 13.091, sulla base di oltre 56mila tamponi. Si contano però ancora 33 morti, il più giovane dei quali un giovane di 29 anni di Ravenna (il totale sale quindi a 15.052). I ricoveri sono invece in lieve risalita: in terapia intensiva ci sono 151 pazienti, cinque in più di ieri, 90 dei quali non vaccinati. Negli altri reparti Covid i degenti sono 2.632, 16 in più rispetto a ieri. Aumentano a ritmo sostenuto le guarigioni che fanno scendere i casi attivi a 380.428: il 99,3% di loro è in isolamento domiciliare perché non necessita di cure ospedaliere.

Continua la discesa della curva dei contagi da Coronavirus in Veneto, dove si segnalano 11.233 nuovi casi nelle ultime 24 ore (il totale da inizio pandemia è a 1.146.230). Le vittime sono 13, che portano il numero totale dei decessi a 13.146. Gli attuali positivi scendono a 250.755 (-2.617). Si registra infine un'ulteriore discesa dei dati ospedalieri, con 1.759 ricoveri in area medica (-20) anche se si registra un lieve rialzo,185 (+3) in terapia intensiva.

In Toscana sono 8.404 i nuovi positivi individuati nelle ultime 24 ore, che portano a 735.197 il totale (I nuovi casi sono l'1,2% in più rispetto al totale del giorno prima). I guariti crescono del 2,3% e raggiungono quota 570.550 (77,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 19.410 tamponi molecolari e 46.248 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono 156.411,. I ricoverati sono 1.426 (35 in meno rispetto a ieri), di cui 111 in terapia intensiva (2 in più). Si registrano poi 22 decessi. In isolamento domiciliare ci sono complessivamente, 154.985 persone.

In Puglia sono 2.209 i nuovi contagi rilevati su sono stati registrati 20.437 test: 689 in provincia di Bari, 214 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 189 in quella di Brindisi, 300 in provincia di Foggia, 482 in provincia di Lecce, 300 in provincia di Taranto nonche' 16 residenti fuori regione e 19 di provincia in via di definizione. Non sono stati registrati decessi. Attualmente sono 140.665 le persone positive, 732 sono ricoverate in area non critica e 62 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 599.671 a fronte di 7.655.226 test eseguiti, 451.808 sono le persone guarite e 7.198 quelle decedute.

In Umbria sono segnalati 1.619 casi e du morti, inoltre risalgono i ricoverati in ospedale (216, nove in più), di cui 11 (+3) in terapia intensiva.