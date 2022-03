Covid oggi: contagi del 24 marzo in Italia. Il bollettino con i dati regione per regione

Roma, 24 marzo 2022 - E' atteso nel pomeriggio il bollettino Covid con l'aggiornamento del ministero della Salute sull'epidemia di coronavirus in Italia. Nell'ultima settimana i nuovi casi sono cresciuti del 32,4%. I contagi giornalieri galoppano al Sud dove sono cresciuti del 42% mentre il nord ovest, il nord est e il centro si attestano intorno al 30% e le isole al 17,7%. E' la fotografia scattata dalla Fondazione Gimbe che nel consueto monitoraggio riporta anche come siano ben 38 le province italiane con un'incidenza di positivi superiore a mille ogni 100mila abitanti. Con la risalita della curva epidemica l'attenzione è sulla quarta dose di vaccino anti Covid. Oggi si è riunita la commissione tecnico scientifica (Cts) dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa): all'esame il booster aggiuntivo per la popolazione più anziana.

In attesa del report nazionale ecco i dati su nuovi casi di Sars-Cov 2, morti, ricoveri in reparto di degenza ordinaria e in terapia intensiva, in arrivo dalle singole regioni.

Il bollettino di ieri, 23 marzo

Oggi in Puglia sono stati registrati 41.866 test per l'infezione da Covid-19 e 8.420 nuovi casi. Inoltre sono stati registrati 14 decessi. Attualmente sono 113.156 le persone positive, 609 sono ricoverate in area non critica e 38 in terapia intensiva.

Sono 8.337 i nuovi positivi a coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore, mentre si registrano 10 decessi da ieri. Sono 73.374 le persone in isolamento. Lo comunica il bollettino covid della Regione Veneto. Sul fronte delle ospedalizzazioni, sono 478 i ricoverati positivi in area non critica (+10), mentre sono 24 le terapie intensive (-3).

I nuovi casi registrati in Toscana sono 5.446 su 35.774 test di cui 8.442 tamponi molecolari e 27.332 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,22% (62,1% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri i casi sono in aumento così come i test, con un tasso di positività in diminuzione: nel precedente report si contavano 5.280 contagi su 32.625 tamponi, con un'incidenza di nuovi positivi del 16,18% (61,6% sulle prime diagnosi). I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5%, gli attualmente positivi del 2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 807 (17 in più rispetto a ieri), di cui 32 in terapia intensiva (3 in meno). Si registrano 19 nuovi decessi: 9 uomini e 10 donne con un'età media di 87,1 anni. Bollettino Toscana

In lieve calo il tasso di incidenza nelle Marche dove, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 2.821 nuovi contagi. L'Osservatorio epidemiologico regionale comunica che i tamponi testati sono stati 8.128 (6.240 nuove diagnosi e 1.888 nel percorso guariti) con un tasso di positività del 45,2% ed un tasso di incidenza positivi ogni 100.000 abitanti di 1.187,09 (ieri erano 1.191,62).

Scende al 16,2 per cento il tasso di positività dei test Covid in Umbria mentre era 18,58 mercoledì e 21 per cento giovedì della scorsa settimana. Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 2.530 tamponi e 8.568 test antigenici dai quali sono emersi 1.807 nuovi casi e 1.704 guariti, con gli attualmente positivi saliti a 21.556, 101 in più mentre lo stesso giorno della scorsa settimana l'aumento era stato di 1.312. Segnalati altri due morti, 1.782 dall'inizio della pandemia. In leggero aumento i ricoverati nei reparti ordinari, ora 203, otto in più, mentre restano quattro i posti occupati nelle terapie intensive.

Sono 1.033 i positivi emersi in Basilicata nella giornata di ieri, dopo l'esame di 4.166 tamponi (molecolari e antigenici). Negli ospedali lucani sono ricoverate 101 persone (tre più di ieri), delle quali tre in terapia intensiva (una al San Carlo di Potenza e due al Madonna delle Grazie di Matera).

In Alto Adige sono 742 i nuovi casi di Covid-19 su 5.906 tamponi processati nella giornata di ieri. Una persona over 90 è deceduta. Stabile il numero dei pazienti covid ricoverati in ospedale che sono 61 nei normali reparti e 4 in terapia intensiva.

