Casi Covid oggi: bollettino del 16 marzo. Contagi, morti, ricoveri in Italia e per regione

Roma, 16 marzo 2022 - Con l'inversione di tendenza nella curva dei nuovi contagi, è tornata l'attenzione sul bollettino Covid. E con i casi cresce anche l'Rt: il matematico Giovanni Sebastiani, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), stima in 1,07 il valore attuale dell'indice di trasmissione del Coronavirus. Significa che siamo entrati in una fase espansiva dell'epidemia. Gli esperti concordano sul mix di cause che hanno determinato la risalita delle infezioni da Sars-Cov2: l'allentamento delle misure di restrizione, la maggiore trasmissibilità di Omicron 2, il calo nella protezione dei vaccini. In questo contesto sarà cruciale valutare la situazione degli ospedali. Oggi la Fiaso, la rete delle strutture ospedaliere, comunica che dopo oltre un mese di flessione, è tornato a salire il numero degli under 18 ricoverati nelle aree Covid: +48% nella settimana 8-15 marzo. Ed è sempre più lenta la discesa del numero di adulti ricoverati. In attesa dell'ultimo aggiornamento di Ministero della Salute e Protezione civile con i dati nazionali, che sarà reso noto oggi pomeriggio, ecco i report in arrivo dalle singole Regioni.

Bollettino di ieri, 15 marzo

Sommario

Pubblicheremo qui non appena disponibile il bollettino Covid di ministero della Salute e Protezione civile con gli aggiornamenti sul numero di casi di coronavirus, di vittime e di ricoveri)

Nelle ultim 24 ore in Veneto si contano 5795 nuovi positivi (ieri oltre 7000). Attualmente ci sono 57 mila persone in isolamento (+1884). Undici le vittime. In peggioramento i dati relativi ai ricoveri ospedalieri. Sono 774 in area medica (+21), mentre migliora il dato delle terapie intensive: sono 58 (-3). Molto bassa l'attività vaccinale. Sono state 2.834 le somministrazioni nelle ultime 24 ore in tutta la regione e soltanto 123 le prime dosi.

Over 50 al lavoro, addio al super green pass

In Toscana i nuovi casi di positività al Coronavirus sono 5.203, lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 866.257 (95,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.861 tamponi molecolari e 23.132 tamponi antigenici rapidi, di questi il 16,8% è risultato positivo. Sono invece 8.755 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 59,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 34.652, +7,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 699 (9 in più rispetto a ieri), di cui 31 in terapia intensiva (4 in meno). Oggi si registrano 10 nuovi decessi: 6 uomini e 4 donne con un'età media di 82,3 anni.

Altri quattro morti per Covid in Sardegna dove si registrano 2.589 ulteriori casi di positività (di cui 2050 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 12.518 tamponi con un tasso di positività che sale al 20.1%. Continua la risalita dei ricoveri: +1 in terapia intensiva ( 19 complessivamente ) e + 6 in area medica sono (334). Altre 450 persone si aggiungono, invece, ai cittadini in isolamento domiciliare (25765).

Sono 1832 (di età compresa tra 3 mesi e 100 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza - al netto dei riallineamenti - a 283507. Dei positivi odierni, 1233 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (si tratta di una 88enne e una 94enne della provincia dell'Aquila, mentre un caso è risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 3035. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 247045 dimessi/guariti (+874 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 33427 (+941 rispetto a ieri). 274 pazienti (-10 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 12 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 12.26 per cento.

Ancora sopra quota mille i nuovi contagi in Friuli Venezia Giulia: sono 1.046 su 5.793 tamponi molecolari e 5.565 test rapidi antigenici. Tre i morti. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 9, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano e risultano essere 130.

Sono 834 su 3.597 tamponi (molecolari e antigenici), i positivi registrati in Basilicata oggi, dopo il balzo di oltre mille casi di ieri. Negli ospedali lucani sono ricoverate 94 persone, delle quali due in terapia intensiva.