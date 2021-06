Roma, 13 giugno 2021 - In attesa del bollettino di oggi sull'andamento del Covid in Italia, lo scenario generale dei contagi e dei morti per coronavirus si conferma in miglioramento. Intanto restano in primo piano le questioni sulla campagna vaccinale, e in particolare i dubbi sulla vaccinazione eterologa, e le regole per il Green Pass in Italia ed europeo. Il giorno dopo la raccomandazione del Cts di uso di Astrazeneca solo per gli over 60, e lo stesso anche per il monodose Johnson&Johnson, prosegue il dibattito sulla somministrazione della seconda dose con un vaccino diverso (a mRna come Pfizer e Moderna) per i circa 900mila italiani con meno di 60 anni che hanno ricevuto la prima dose del vaccino anglo-svedese.

Gli epidemiologi suggeriscono cautela per carenza di studi approfonditi, mentre il ministro della Salute Roberto Speranza ha detto che la seconda dose con vaccino a mRna è raccomandata secondo le indicazioni ricevute da Ema e Aifa. Ma il messaggio finale che arriva è confuso e un sondaggio imputa a errori nella comunicazione da parte delle autorità questa situazione. All'estero preoccupa la diffusione della variante Delta (la ex indiana) ma finora in Italia resta sotto l'1% dei casi. Però sta già circolando come indica il caso del focolaio in una palestra di Milano dove tra i 10 nuovi contagiati, uno era infettato dalla variante indiana.

Sommario

Arriva nel pomeriggio l'aggiornamento delle ultime 24 ore sui positivi Covid in Italia (erano stati 1.723, qui tutti i dati del 12 giugno), il tasso di positività è arrivato allo 0,8% e intanto i dati di ieri sera sulla campagna vaccinale indicano che sono state somministrate 502.425 dosi, per un totale di 41.813.087 complessive (di cui 12.841.746 di seconde dosi) e una stima sull'immunità di gregge al 48% considerando le prime dosi somministrate.

Le regioni

I dati di oggi arrivati dalle prime regioni sono quasi ovunque con tendenze in calo rispetto a ieri: ; in Basilicata su 468 tamponi i nuovi positivi sono 27 (ieri 15) e nessun decesso; in Molise su 308 tamponi, 2 positivi (ieri 4) e nessun decesso; nella provincia di Bolzano su 428 tamponi 7 positivi (ieri 34) e nessun decesso; in Sardegna su 1.837 tamponi, 11 positivi (ieri 20) e 1 morto; in Umbria su 1.917 tamponi, 11 positivi (ieri 21) e nessun decesso; in Valle d'Aosta su 112 tamponi, 1 caso positivo (ieri 2) e nessun decesso.

In Toscana sono 243.375 i casi complesivi di positività al coronavirus, 123 in più rispetto a ieri. I guariti raggiungono quota 232.101 (95,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.671 tamponi molecolari e 4.504 tamponi antigenici rapidi, di questi il 1% è risultato positivo. Sono invece 4.761 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 2,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 4.458, -2,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 261 (13 in meno rispetto a ieri), di cui 66 in terapia intensiva (4 in meno). E si registrano 6 nuovi decessi: 5 uomini e una donna con un'età media di 77 anni.

Nelle ultime 24 ore nelle Marche si sono registrati 33 nuovi positivi sulla base di 2.162 tamponi testati, di cui 1.043 nel percorso di nuove diagnosi (di cui 297 screening tampone antigenico) e 1.119 nel percorso dei guariti. Nessun decesso. Dei 33 casi, 17 rilevati in provincia di Macerata, 6 in quella di Pesaro Urbino, 3 nell'Ascolano, 2 in provincia di Ancona, 2 nel Fermo e 3 arrivati da fuori regione. I sintomatici sono 8. I casi comprendono contatti in ambiente domestico (11), vicinanza stretta di positivi (8), in ambiente lavorativo (2), in situazioni di socialità (1); nessun contagio in ambiente assistenziale né tra studenti. Tre casi sono in fase di approfondimento epidemiologico.

Sono stati registrati 87 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore nel Veneto e nessun decesso. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia è fissato a 424.615, quello delle vittime rimane invariato al dato di ieri: 11.600. Prosegue la discesa dei dati clinici: gli attuali positivi sono 5.920 (-10); negli ospedali vi sono 392 ricoverati in area non critica (-3), e 52 (-2) nelle terapie intensive.