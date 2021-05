Roma, 29 maggio 2021 - Attesa per il nuovo bollettino del ministero della Salute sull'andamento del Coronavirus in Italia. La curva epidemiologica dei contagi Covid ieri ha registrato una flessione, come d'altronde da giorni sta avvendno per ricoveri e terapie intensive. E proprio il quadro in netto miglioramento permetterà, da lunedì 31 maggio, a Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna di passare in zona bianca. Ma altre regioni scalpitano per abbandonare le restrizioni ed entrare nella fascia di rischio basso, dove vige soltanto l'uso delle mascherine e il distanziamento: il governo ieri ha detto no all'Abruzzo, che chiedeva di anticipare il suo ingresso alla luce dei dati favorevoli. Dunque tutto rinviato al 7 giugno, quando in zona bianca entreranno anche Liguria (28 casi per centomila), Veneto (30) e Umbria (28).

Dalla prossima settimana, dal 3 giugno per l'esattezza, le Regioni avranno il via libera per vaccinare senza più seguire la regola delle fasce d'età. E le porte della campagna di immunizzazione si potrebbero aprire anche per i giovanissimi (12-15 anni), per i quali l'Ema ha già dato l'ok all'utilizzo del siero Pfizer. Ora si attende il sì dell'Aifa (l'Agenzia del farmaco italiana).

Secondo uno studio condotto dall'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma su oltre 3mila operatori tra i 18 e i 75 anni che hanno ricevuto il vaccino, si assiste a un crollo delle infezioni. Emerge infatti che "il 90% dei soggetti, anche rientrando in contatto con il virus, non si è più riammalato, mentre la restante percentuale non ha avuto nessuna conseguenza di rilievo", commenta l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Intanto, però, dal Vietnam giunge la notizia di una nuova variante, che sta provocando una rapida crescita dei casi nel Paese. Dal sequenziamento genetico si tratterebbe di un ibrido tra quella indiana e quella inglese.

Il bollettino Covid del 29 maggio

Dati dalle regioni / Toscana

Nelle ultime 24 ore in Toscana si registrano 200 nuovi casi di positività al Covid (195 confermati con tampone molecolare e 5 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 241.012 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. I soggetti testati oggi sono 6.547 (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 3,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 8.618, -5,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 557 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 114 in terapia intensiva (4 in più). I decessi sono 9: 6 uomini e 3 donne con un'età media di 84,9 anni.

Sono 198 i nuovi casi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano a 423.117 i casi dall'inizio della pandemia. Si segnalano poi 7 decessi, per un totale di 11.558 vittime. Scendono sotto quota 9.000 gli attuali positivi, che sono 8.761, 282 meno di ieri. I ricoveri in ospedale scendono sotto i 700, con 691 pazienti (-20) in totale, di cui 614 (-14) in area non critica e 77 (-6) in terapia intensiva.

Nelle Marche sono stati individuati 83 nuovi casi di 'Covid-19', il 5,5% rispetto ai 1.506 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è in calo rispetto al giorno precedente, quando era stato del 6,1%, con 103 nuovi casi su 1.686 tamponi. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi pandemica è salito cosi' a 102.551.

In Basilicata si registrano 48 i nuovi casi di contagio (45 sono residenti), su un totale di 1.056 tamponi molecolari, e 3 decessi. In Alto Adige i nuovi positivi sono invece 46 su 7.637 tamponi, mentre per il quinto giorno consecutivo non si registrano vittime. In Umbria sono 26 i nuovi contagi al Covid accertati su un toale di 6.496 test analizzati, fra antigenici e molecolari, mentre i morti sono tre.