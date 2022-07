Covid oggi: i contagi in Italia in tempo reale. Il bollettino del 17 luglio dalle regioni

Roma, 17 luglio 2022 - Attesa per il nuovo bollettino sull'andamento del Covid in Italia. Negli ultimi giorni i numeri dei contagi hanno evidenziato un trend in calo (qui i dati completi del 16 luglio), mentre restano in crescita i ricoveri. Massima attenzione però anche a chi si trova in isolamento domiciliare: le regole non cambiano, ha tenuto a precisare ieri il ministero della Salute con una nota ufficiale, e restano quelle vigenti.

Sommario

Il bollettino Covid di oggi 17 luglio

Segna un calo il numero dei positivi in Veneto: 6.423, contro gli 8.857 di ieri. Da segnalare però che, da inizio pandemia, le persone contagiate in regione solo oltre 2 milioni. Flette anche il dato degli attuali positivi, 106.972 (- 534). Peggiora invece la situazione clinica, che riporta vicino a quota mille i posti letto occupati negli ospedali da malati Covid. I ricoveri in area medica salgono a 950 (+21), quelli in terapia intensiva a 42 (-1). Quasi ferma l'attività vaccinale, con appena 620 somministrazioni effettuate ieri.

Sono 6.244 i positivi in Emilia Romagna, individuati su un totale di 16.900 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (5.821 molecolari e 11.079 test antigenici rapidi). I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensivesono 47 (-3 rispetto a ieri), quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 1.544 (+40 rispetto a ieri). Le persone complessivamente guarite sono 6.914 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.587.114. Si registrano 4 nuovi decessi.

In Puglia sono 4.765 nuovi casi rilevati su 19.779 test: 1.396 in provincia di Bari, 418 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 480 in quella di Brindisi, 468 in provincia di Foggia, 1.109 in provincia di Lecce, 798 in provincia di Taranto nonchè 82 residenti fuori regione e 14 di provincia in via di definizione. Inoltre sono stati registrati 2 decessi. Attualmente sono 92.345 le persone positive, 514 sono ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 1.332.178, 1.231.104 sono le persone guarite e 8.729 quelle decedute.

In Toscana sono stati rilevati altri 3.386 casi (767 confermati con tampone molecolare e 2.619 da test rapido antigenico). Si registrano poi 4 decessi. Sempre in crescita i ricoverati: oggi sono complessivamente 776 (+11 rispetto a ieri), 27 in terapia intensiva (-5). I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.190.110 (92,1% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono 92.239, di cui 91.463 persone sono in isolamento a casa.