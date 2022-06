Covid oggi, 55.829 casi in Italia: bollettino 24 giugno. Le regioni a rischio alto

Roma, 24 giugno 2022 - E' di nuovo alta l'attenzione sul bollettino Covid con il rialzo dei contagi e dei ricoveri sulla scia di Omicron 5. Oggi il report quotidiano del ministero della Salute segnala 55.829 nuovi casi, in linea con il dato di ieri, il tasso di positività è in lieve crescita. In 24 ore sono 51 i morti registrati, aumentano i pazienti ricoverati nei reparti ordinari (+141) e quelli interapia intensiva (+9).

L'ultimo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità fa notare oggi che l'indice Rt, che misura il ritmo di contagio, è tornato sopra quota 1 dopo due mesi e mezzo. Significa che l'epidemia di Coronavirus è di nuovo in fase espansiva. Un'inattesa ondata estiva che secondo gli esperti potrebbe raggiungere il picco a fine luglio. Non ci sono più regioni considerate a rischio basso. Nove sono a rischio alto: si tratta di Emilia Romagna, il Lazio, la Liguria, le Marche, la provincia autonoma di Bolzano, la Puglia, la Toscana, il Veneto e l'Umbria. Proprio in Umbria come in Sicilia, il tasso di ricoverati nei reparti ordinari, è salito oltre la soglia critica del 15%. Aspettando il report quotidiano del ministero della Salute con i dati nazionali, in arrivo nel pomeriggio, ecco i numeri dalle Regioni.

Sono 55.829 i nuovi contagi da Covid 19 (-337 rispetto a ieri) con 238mila tamponi (-10mila) con un tasso di positività ancora in salita a 23,5% (+0,8%). Lo comunica nel bollettino odierno il ministero della Salute che registra anche 51 decessi (-24) In Lombardia sono 8.302 i nuovi casi, nel Lazio 7.042 e in Campania 5.810. Gli attualmente positivi salgono a 678mila (+26mila) dei quali 672mila in isolamento domiciliare, 5.205 ricoverati nei reparti ordinari (+141) e 225 in terapia intensiva (+9). Nelle ultime 24 ore sono 30.753 le persone dimesse o guarite.

In Lombardia si contano 8.302 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, con un indice di positività del 22,9%. Otto i morti. I pazienti in terapia intensiva scendono a 17 (-1), mentre i ricoverati salgono a 702 (+13).

Altri 7.042 contagi nel Lazio.

Sono 5.810 i positivi del giorno rilevati oggi in Campania a fronte di 19.701 test processati (16.270 antigenici e 3.431 molecolari). A renderlo noto è l'unità di crisi regionale. I deceduti sono otto, uno morto nelle ultime 48 ore e sette in precedenza ma registrati ieri. I ricoverati in degenza sono 338, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 21.

Nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati individuati 5.709 nuovi casi di Covid, e i soggetti al momento positivi sono 53.080. Continua l'aumento dei ricoverati, che oggi sono 533 in area medica (+16) e 22 in terapia intensiva (+1). Sei i decessi registrati.

L'Emilia Romagna registra 4.774 positivi in 24 ore.

Altri 4.436 casi di Covid in Sicilia. Otto le vittime, con il totale delle persone decedute da inizio pandemia che raggiunge quota 11.154. Dal punto di vista dei ricoveri ospedalieri, sono 683 (23 in più di ieri), dei quali 26 in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri.

Oggi in Puglia si registrano 3.244 nuovi casi di contagio da Coronavirus su 13.731 test analizzati nelle ultime 24 ore, per una incidenza del 23,6%. I decessi sono stati tre. I nuovi casi sono stati individuati nelle province di Bari (974), Bat (346), Brindisi (291), Foggia (601), Lecce (612), Taranto (360). Sono residenti fuori regione altre 45 persone risultate positive in Puglia, mentre per altri 15 casi la provincia è in via di definizione. Delle 31.146 persone attualmente positive 235 sono ricoverate in area non critica (+9) e 10 in terapia intensiva (come ieri).

In Toscana 3.359 casi di Coronavirus in più rispetto a ieri (646 confermati con tampone molecolare e 2.713 da test rapido antigenico). I nuovi contagi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.140.226 (95,8% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 39.226, +7,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 304 (8 in più rispetto a ieri), di cui 12 in terapia intensiva (3 in più). Un nuovo decesso: un uomo di 78 anni.

Sono 132.555 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 564 ricoverati, 54 in terapia intensiva e 131.937 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 1.524.361, i morti 11.439, su un totale di 1.668.355 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Sono 2.561 i nuovi casi covid oggi in Piemonte (di cui 2.451 accertati con test antigenico). E' quanto emerge dall'aggiornamento quotidiano pubblicato dalla Regione. Il tasso di positività dei tamponi è del 14,1% sul totale di 18.125 processati (di cui 17.212 test antigenici). I ricoverati in terapia ordinaria sono 253 (+1 rispetto a ieri), mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 10 (invariati rispetto a ieri). Sono due i decessi.

In Sardegna sono 1.808 i nuovi casi confermati di positività al Covid, di cui 1.671 diagnosticati con test antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5.903 tamponi, secondo l'ultimo aggiornamento della Regione, che segnala anche il decesso di una donna di 96 anni nella Città metropolitana di Cagliari. E' invariato, rispetto a ieri, il numero dei pazienti ricoverati: 8 nelle terapie intensive e 104 in area medica. Sono 18.382 le persone in isolamento domiciliare, 787 più di ieri.

In 24 ore 1.323 positivi rilevati nelle Marche. Nessun decesso registrato in 24ore e il bilancio regionale di vittime resta a 3.932. Nell'ultima giornata è salito a 83 (+3) il numero di ricoverati con Covid-19: invariata la situazione nelle terapie intensive (3 pazienti), +4 nelle Semintensive (ora i degenti sono 7) e 73 in reparti non intensivi (-1).

In Liguria si registrano 1.277 casi in 24 ore.

Sono 1.247 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Calabria, per un tasso di positività del 26,76% (ieri era al 25,11%). Il dato emerge dal bollettino della Regione, che nelle ultime 24 ore registra un decesso e 927 guariti. In Calabria sono ad oggi 32.835 i positivi. Aumentano i ricoveri in reparto (+5, per un totale di 149), diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-1).

In Abruzzo sono 1.245 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso (risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 3372. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 397395 dimessi/guariti (+519 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 21313 (+724 rispetto a ieri). Di questi, 110 pazienti (+3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 4 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati complessivamente 1.136 nuovi contagi: 285 su 2.711 tamponi molecolari e altri 851 casi su 3.066 test rapidi antigenici realizzati. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 5 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 136. Oggi si registra 1 decesso a Pordenone.

Tornano a essere più di dieci mila gli attualmente positivi al Covid in Umbria, quota sotto alla quale si erano riportati il 27 febbraio scorso. Sono infatti 10.417, 468 in più di giovedì, al 24 giugno in base ai dati della Regione. Salgono ancora anche i ricoverati, 122, più quattro, mentre è ormai stabile da giorni il numero dei posti occupati nelle rianimazioni, uno. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 976 nuovi casi, per un tasso di positività del 29 per cento, in leggera crescita rispetto al 28,5 per cento di giovedì, 508 guariti e nessun morto.

La Basilicata conta 420 nuovi contagi oggi. In Alto Adige si segnalano 416 casi. Nella provincia di Bolzano sono 50 i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri e un paziente si trova nel reparto di terapia intensiva. Non ci sono decessi. Le persone in quarantena sono 3.338 (+158). In provincia di Trento i casi segnalati oggi sono 399, i pazienti ricoverati sono 33 (+1), nessuno in rianimazione. In Molise i positivi sono 282, in Valle d'Aosta 93.