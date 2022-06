Covid oggi: i nuovi casi in Italia sono 18.678. Il bollettino del 12 giugno dalle regioni

Roma, 12 giugno 2022 - Contagi Covid in calo oggi in Italia, ma a fronte di un minor numero di tamponi che portano a un amento del tasso di positività. E' la fotografia che emerge dal bollettino del ministero della Salute. I nuovi casi sono infatti 18.678 (ieri erano 22.104, qui tutti i dati dell'11 giugno), i morti 26. Intanto mentre in Italia si discute se abolire l'uso della mascherina ai prossimi esami di maturità, gli Usa revocano l'obbligatorietà di test per i viaggiatori in arrivo in aereo.

Il bollettino Covid del 12 giugno

Campania

Ancora in rialzo, in Campania, il tasso di incidenza. Sono 1.920 i nuovi positivi al Covid su 11.231 test esaminati. Ieri il tasso di incidenza era pari al 16,31%, oggi slitta al 17.09%. Una persona è deceduta. Negli ospedali la situazione continua a restare invariata nelle terapie intensive con 13 posti letto occupati; in aumento, invece, i ricoveri in degenza con 295 posti letto occupati (+11 rispetto a ieri).