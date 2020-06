Roma, 15 giugno 2020 - Bollettino sull'epidemia di Coronavirus in Italia. Alle 18 gli aggiornamenti della Protezione civile su contagi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. Rassicura il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri: "Finalmente torniamo a respirare, le cose vanno meglio. Anche la pressione clinica del virus si è molto allentata - dice su Radio1 -. Non c'è stato l'effetto delle riaperture, spero di non dover aggiungere la parola 'ancora'. Al momento le regole sono state rispettate, e questo consente che il virus non trova altri ospiti se non in casi particolari. La paura di una seconda ondata al momento non sembrerebbe esserci". E aggiunge: "Quello che abbiamo vissuto a febbraio e marzo non credo che si ripresenterà, non vedo una seconda ondata come la prima, potrebbe esserci qualche focolaio come stiamo osservando".

Lazio

Nelle Asl di Roma si registrano 3 nuovi casi: "Uno nell'Asl Roma 1, dove ci sono stati anche due decessi, e 2 nell'Asl Roma 5 riferibili al cluster dell'Irccs San Raffaele Pisana". E' quanto evidenzia il bollettino dell'Unità di crisi Covid-19, pubblicato sui social del sito dell'assessorato alla Sanità 'Salute Lazio'. Il

focolaio dell'Irccs S.Raffaele Pisana, specifica Alessio D'Amato, assessore alla Sanità, "raggiunge un totale di 111 casi positivi e 5 decessi correlati. Il sistema dei controlli ha funzionato e si è risposto con grande tempestività, ma non dobbiamo mai abbassare la guardia, perché sono situazioni che possono ripresentarsi".

Marche

Nelle ultime 24 ore, sono stati accertati 4 nuovi casi di Covid nelle Marche, che hanno portato il totale a 6.762: dall'inizio della crisi, positivi individuati in provincia di Pesaro-Urbino sono stati 2.755 (+1 rispetto a ieri), in quella di Ancona 1.875, in quella di Macerata 1.136 (+3), nel Fermano 472 e nel Piceno 290, numero invariato da 30 giorni consecutivi, tanto che la provincia è stata 'Covid free'.

Toscana

In Toscana 8 nuovi casi di Coronavirus, su 1.712 tamponi analizzati, e 3 decessi. È questo il responso del bollettino giornaliero dell'agenzia regionale di sanità e dell'unità di crisi, che certifica anche 15 nuove guarigioni. Torna a ridursi il numero delle persone ricoverate in area Covid: oggi sono 47 in tutto (-3), di cui 16 in terapia intensiva (dato stabile rispetto a ieri). Salgono così a 10.188 i contagiati, a 8.611 i guariti e a 1.088 i deceduti in tutto dall'inizio dell'epidemia.

Veneto

L'avanzata del Coronavirus pare essersi fermata in Veneto, dove è stata registrato un solo contagio in più nelle ultime 24 ore, per un totale di 19.220 casi dall'inizio dell'epidemia, e nessun nuovo decesso. Il conteggio totale delle vittime (tra ospedali e case di riposo) resta fermo a 1.978, Scende ancora il numero degli attualmente positivi, 755 (-17), mentre i negativizzati salgono dall'inizio del contagio a 16.487 (+18). Stabili le terapie intensive con 13 ricoverati, di cui uno positivo.

Piemonte

Nessun nuovo decesso di persone positive al test del Covid-19 e 2 nuovi contagi in Piemonte, a comunicarlo è l'Unità di Crisi regionale. Il totale dei deceduti è di 4.012, mentre i contagi salgono a 31.061.

