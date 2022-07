Covid Italia, il bollettino in diretta. Iss: mortalità 7 volte più alta per non vaccinati

Roma, 9 luglio 2022 - Si alza del 10,8% il tasso di mortalità per le persone affette da Covid ma non vaccinate. Nello specifico il Report esteso dell'Istituto Superiore di Sanità riporta che "il tasso di mortalità negli over 12, nel periodo 13 maggio 2022-12 giugno 2022, per i non vaccinati (11 decessi per 100mila abitanti) risulta circa sei volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da 120 giorni (2 decessi) e circa sette più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (2 decessi)".

L'altro dato rilevante che emerge dal report riguarda gli asintomatici. I nuovi contagi delle ultime due settimane sono aumentati di circa 300mil ed è in aumento rispetto a una settimana fa la percentuale di casi segnalati con stato clinico iniziale asintomatico: si parla del 73%. In ogni caso l'epidemia è "in fase acuta", ha spiegato Patrizio Pezzotti, direttore del reparto di epidemiologia dell'Iss. "L'indice di trasmissibilità è 1,40, molto sopra la soglia epidemica. Anche il cosiddetto Rt augmented, anche se in leggero calo, rimane sempre molto sopra l'1, e quindi segnala comunque una fase espansiva». A spiegarlo è Patrizio Pezzotti, direttore del reparto di epidemiologia dell'Iss.

Quarta dose a over60: in arrivo l'ok dall'Ema

Dovrebbe arrivare entro 24/48 ore il via libera da parte dell'Ema alle indicazioni per l'estensione del vaccino Covid agli over 60. La decisione in questo senso, anticipata due giorni fa da Marco Cavaleri, responsabile della strategia per i vaccini dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema), verrà poi recepita a strettissimo giro in Italia, come riferisce la Repubblica. Aifa e Ministero della Salute, si apprende, sono già al lavoro e dopo il passaggio da parte dell'Agenzia del farmaco ci sarà una circolare che sarà inviata alla Regioni.

Pubblicheremo qui i nuovi dati sui contagi al Covid delle ultime 24 ore. Intanto ieri in Italia, ci sono stati 100.690 nuovi contagi e 105 morti.

In Toscana oggi 5.071 nuovi positivi e due decessi. Oggi sono stati eseguiti 1.924 tamponi molecolari e 19.445 tamponi antigenici rapidi, di questi il 23,7% è risultato positivo. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 639 (8 in più rispetto a ieri, più 1,3%), 21 in terapia intensiva (6 in meno rispetto a ieri, meno 22,2%).

In Veneto nelle ultime 24 ore sono 9.214 i nuovi casi di Covid-19, mentre 7 i decessi che portano il dato complessivo a 14.859. Il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia sale così a quota 1.935.448. I casi attualmente positivi sono 97.151. Per quanto riguarda invece i ricoveri, il numero dei pazienti in area medica è di 846, mentre sono 37 i ricoverati in terapia intensiva.

Oggi in Puglia sono stati registrati 27.356 test per l'infezione da Covid-19 e 8.251 nuovi casi. Sono 8 i decessi. Attualmente ci sono 425 persone ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 1.274.218 fronte di 11.601.936 test eseguiti, 1.184.138 sono le persone guarite e 8.675 quelle decedute.