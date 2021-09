Roma, 1 settembre 2021 - È atteso nel pomeriggio il nuovo bollettino sul Coronavirus in Italia con i dati del ministero della Salute e della Protezione Civile su contagi Covid, decessi, ricoveri e terapie intensive. Oggi è il primo settembre, data clou in ottica Green pass: la certificazione verde è infatti obbligatoria per usufruire dei trasporti a lunga percorrenza, per i docenti e collaboratori scolastici (qui il caso dei due docenti di Torino respinti dal preside) e per gli studenti universitari. E si scatena la rabbia dei no vax e dei no green pass che hanno previsto per questo pomeriggio una protesta nelle stazioni italiane.

Intanto prosegue la campagna vaccinale, dopo il rallentamento del mese di agosto. Oltre 37 milioni di persone, il 70,14% della popolazione over 12, ha ricevuto le due dosi e Walter Ricciardi si è espresso sulla vaccinazione ai più giovani. " La sperimentazione sta andando benissimo, i vaccini sono sicuri e protettivi anche in queste fasce d'età però bisogna raggiungere la certezza assoluta che questo sia", ha detto Ricciardi che ha poi fornito una data possibile per il via libera alle somministrazioni agli under 12: "Credo verrà fatto entro l'anno, per cui tra fine anno e inizio dell'anno prossimo potrebbe essere data l'autorizzazione anche per i bambini".

Continuano a salire in Veneto i nuovi positivi, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 691 nuovi casi e due decessi. Il totale dei contagiati è ora 455.494, quello delle vittime 11.689. Sul fronte dei ricoveri ospedalieri rimane stabile il numero dei pazienti, con 232 (-2) ricoverati nei reparti ordinari e 54 (+1) in terapia intensiva. Le persone attualmente positive e in isolamento in regione sono 12.795 (-109).

In Toscana sono 271.803 i casi di positività al Coronavirus, 538 in più rispetto a ieri (524 confermati con tampone molecolare e 14 da test rapido antigenico). Oggi sono stati eseguiti 9.501 tamponi molecolari e 6.490 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 10.981, -1,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 466 (7 in meno rispetto a ieri), di cui 51 in terapia intensiva (3 in meno). Oggi si registrano 7 nuovi decessi: 4 uomini e 3 donne con un'eta' media di 74 anni.

Dei 16.873 test analizzati in Puglia 298 (1,7%) hanno dato esito positivo. La gran parte dei nuovi casi di contagio è stata accertata in provincia di Lecce in cui si contano 80 casi in più rispetto a ieri. È stato registrato anche un decesso che porta a 6.713 il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Sono 4.500 le persone attualmente positive: 234 sono ricoverate in area non critica, 20 in terapia intensiva e le altre si trovano in isolamento domiciliare.

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 169 nuovi casi, il 10,5% rispetto ai 1.611 tamponi processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi (ieri il rapporto era stato del 6,7% con 102 casi su 1.526 tamponi). È nettamente calato invece il tasso di incidenza cumulativo su 100 mila abitanti che ora è a 79,39 (ieri era a 86,38). Nelle ultime 24 ore è stata registrata anche una nuova vittima: il bilancio dall'inizio della crisi pandemica sale così a 3.048 morti, 1.711 uomini e 1.337 donne. Sono 87 (+8) i pazienti Covid assistiti negli ospedali della regione: 19 (-1) nelle terapie intensive, 20 nelle semi-intensive e 48 (+4) nei reparti non critici.

Umbria

Ancora un calo dei ricoverati per il Covid negli ospedali dell'Umbria: sono 51, tre in meno di martedì. Sempre stabili a sei invece i posti occupati nelle terapie intensive. Nell'ultimo giorno sono stati accertati 134 nuovi positivi, 183 guariti e nessuna nuova vittima. Sono stati analizzati 2.230 tamponi e 4.526 test antigenici, con un tasso di positività pari al 1,98%. Scendono gli attualmente positivi, ora 1.635, 49 in meno rispetto a ieri.

Abruzzo

Sono 110 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 79.165. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3.215 tamponi molecolari e 4.429 test antigenici per un tasso di positività pari a 1.43%. Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso (avvenuto nei giorni scorsi, ma registrato oggi) e sale a 2.530 da inizio pandemia. Gli attualmente positivi sono 2231 (+30 rispetto a ieri): di questi 87 (-2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica, 6 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 2.138 (+33 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare.

In Basilicata sono 80 i nuovi positivi al Covid rilevati in base a 1.032 tamponi molecolari processati. Nessun decesso e 80 contagi in Alto Adige.