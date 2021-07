Roma, 2 luglio 2021 - Per la prima volta da ottebre sarà un venerdì senza cambi di colore per l'Italia, ma nonostante questo, anche oggi, c'è attesa per il nuovo bollettino dl ministero della Salute con i dati sui contagi Covid. Nel suo monitoraggio settimanale la Cabina di regia ha evidenziato un calo sia per quanto riguarda l'indice Rt nazionale (ora a 0,63) sia per l'incidenza (attualmente 9 casi su 100mila abitanti), mentre la Lombardia registra zero morti: non accadeva dal 6 ottobre 2020. Resta però alta l'attenzione sulle varianti Delta e Kappa, che registrano un aumento di positivi).

E proprio la prima delle due mutazioni continua a incidere sull'aumento dei casi in Gran Bretagna. Secondo i dati diffusi dalla Public Health England, nell'ultima settimana i contagi dovuti alla variante sono cresciuti del 46%. Intanto la casa farmaceutica Johnson&Johnson ha reso noto l'esito di due ricerche da cui emerge che il suo vaccino è efficace contro questa variante.

Ma non c'è solo la variante Delta. Adesso a preoccupare è la mutazione Epsilon (qui vi spieghiamo di cosa si tratta).

"La fine della campagna" di immunizzazione contro il Coronavirus "sarà per tutte le regioni a settembre", ha detto, dal canto suo, il commissario straordinario Francesco Figliuolo. "Abbiamo le dosi di vaccino per tutti - ha aggiunto il generale -. Per quanto riguarda i giovani dobbiamo fare in modo che all'apertura dell'anno scolastico la maggior parte di loro sia messa in sicurezza e questo, oltre che dalle dosi, deve nascere anche da un convincimento dei ragazzi e dei genitori che vaccinarsi è utile e importantissimo per ripartire in maggior sicurezza".

Il bollettino Covid del 2 luglio

Sono 58 i nuovi casi positivi in Toscana, che portano a 244.385 il numero degli infettati dall'inizio dell'epidemia. Dei nuovi casi 57 sono confermati con tampone molecolare e 1 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,05% e raggiungono quota 235.828 (96,5% dei casi totali). Oggi si registra un decesso.

Sono 57 i nuovi casi di contagio Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, e due nuovi decessi. ll totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 425.535, quello delle vittime a 11.618. Sono complessivamente 245 i posti letto occupati da malati Covid (-2), con le terapie intensive che calano a 15 pazienti e (-2). Per quanto riguarda i vaccini, ieri sono state somministrate in Veneto 49.331 dosi, che portano il totale dall'inizio della campagna a 4.244.092. Le persone che hanno già completato il ciclo con il richiamo sono 1.522.626, il 31,4% della popolazione residente, mentre quelle che hanno ricevuto una sola dose sono 2.684.629 (55,3%).

Sono 32 i nuovi positivi rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore a fronte di 1.788 tamponi: 941 nel percorso nuove diagnosi (di cui 317 screening con percorso Antigenico) e 847 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 3,0%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 28 (1 nella provincia di Macerata, 0 nella provincia di Ancona, 5 nella provincia di Pesaro-Urbino, 2 nella provincia di Fermo, 18 nella provincia di Ascoli Piceno e 2 fuori regione).

Sono 57.271 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati riportati 25 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.389.269 tamponi, per un incremento complessivo di 3.010 test rispetto al dato precedente. Non si registrano nuovi decessi.

Sono 23 (di età compresa tra 3 e 53 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 74.897. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo a 2.512. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71.512

dimessi/guariti (+34 rispetto a ieri).

Le altre regioni

In Alto Adige segnalati oggi 12 nuovi casi e nessun decesso. In Basilicata 4 casi e zero morti.