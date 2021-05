Roma, 6 maggio 2021 - Bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Si attendono nel pomeriggio gli aggiornamenti del ministero della Salute, nel giorno che precede il cambio di colore delle Regioni. La Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio già anticipa che scendono, rispetto alla scorsa settimana, i contagi Covid, i decessi, gli attualmente positivi, le terapie intensive e i ricoveri. Una situazione però a cui bisogna prestare attenzione perchè, è il monito Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, "da alcuni precoci segnali emerge il rischio della ripresa del Covid tra la popolazione".

Analizzando i dati, secondo il monitoraggio settimanale Gimbe, riferito ai giorni dal 28 aprile al 4 maggio, sono calati i nuovi casi (78.309 vs 90.449, pari a -13,4%) e decessi (1.826 vs 2.279, che corrispondono a -19,9%). Scendono anche gli attualmente positivi (413.889 vs 448.149), le persone in isolamento domiciliare (393.290 vs 425.089), i ricoveri con sintomi (18.176 vs 20.312) e le terapie intensive (2.423 vs 2.748). I numeri evidenziano inoltre una discesa della pressione sugli ospedali (-11,8%: -325 in terapia intensiva (-11,8%) e -2.136 ricoverati con sintomi (-10,5%). La conferma arriva anche dai dati Agenas: scende al 26% il livello di occupazione delle terapie intensive, ovvero 4 punti sotto la soglia critica del 30%. E sono solo 4 le regioni che superano la soglia critica: Lombardia, Marche, Toscana e Puglia. Il 27 aprile le terapie intensive erano al 30% e 7 le regioni oltre questo valore.

In merito ai "precoci segnali" che, secondo la Fondazione Gimbe, anticiperebbero il rischio della ripresa del Covid, si evidenzia il lieve incremento dell'Rt medio, che nel periodo 7-20 aprile è di 0,85 (range 0,80-0,91) rispetto a 0,81 (range 0,77-0,89) del periodo 31 marzo-13 aprile. In secondo luogo, come rilevato dall'ultimo bollettino dell'Iss, dalla prima metà di aprile la risalita dei nuovi casi nelle fasce 3-5 e 6-10 anni, verosimile conseguenza della ripresa delle attività scolastiche in presenza.

Le notizie locali / Toscana

Sono 861 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana su 26.136 test, di cui 14.909 tamponi molecolari e 11.227 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,29% (9,2% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Regione, Eugenio Giani, sui social. Rispetto a ieri sono aumentati il numero dei contagi (erano 744), a fronte di un numero leggermente inferiore di test effettuati (erano 26.800), e il tasso dei nuovi positivi (era 2,78%).

Sono 850 i nuovi positivi al Coronavirus trovati in Veneto nelle ultime 24 ore, il 2,21% dei 38mila tamponi effettuati. Continua a scendere il numero dei positivi attualmente in isolamento, 20mila persone, così come il totale dei ricoveri, 1.281, 55 in meno rispetto a ieri. Sette i decessi conteggiati nelle ultime 24 ore. "Il Veneto ha ad oggi un Rt di 0,95, ad un passo dalla fascia arancione - ha avvertito l'assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin -. E' un dato che ci preoccupa e ci deve preoccupare. Decisamente migliore invece i numeri relativi all'incidenza, 97 su 100mila abitanti, e all'occupazione ospedaliera, 15% sia per le terapie intensive che per le aree non critiche".

Sono 282 i positivi al Covid rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore tra le 2.454 nuove diagnosi: 122 in provincia di Pesaro Urbino, 68 in provincia di Macerata, 39 in provincia di Ascoli Piceno, 21 in provincia di Fermo, 19 in provincia di Ancona e 13 fuori regione. Secondo il Servizio Sanità della Regione Marche "nelle ultime 24 ore sono stati testati 4.441 tamponi: 2.454 nel percorso nuove diagnosi (di cui 647 nello screening con percorso Antigenico) e 1.987 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari all'11,5%)".

Le altre Regioni

Giornata positiva per quanto riguarda la pandemia in Alto Adige con nessun decesso e appena 46 nuovi casi. Un decesso e 40 nuovi contagi in Valle D' Aosta.

