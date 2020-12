Roma, 17 dicembre 2020 - Nuovo bollettino sul Covid in Italia: aggiornamenti dalle Regioni e dal Ministero della Salute su contagi da Coronavirus, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. Ancora pesanti i numeri del Veneto. "I dati di questa settimana – dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – confermano il rallentamento del contagio, documentato dalla riduzione dell’incremento percentuale dei casi totali (6,4% vs 8,4% a livello nazionale, registrata anche in tutte le Regioni) e dal numero dei nuovi casi settimanali (- 17,1%). Tuttavia, la netta riduzione di oltre 88 mila casi testati (-16,1%) e il rapporto positivi/casi testati stabile finiscono per sovrastimare gli effetti delle misure di mitigazione". Intanto sempre più vicino il giro di vite per Natale e cresce l'attesa per il nuovo decreto. Sul fronte estero: Macron positivo, in isolamento i leader che lo hanno incontrato. Negli Usa, doppio record: 250mila casi e 3.700 morti in 24 ore.

Il bollettino del 17 dicembre

Le Regioni / Veneto

"I positivi a Coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore sono 4.402 su 58mila tamponi eseguiti pari al 7,52%. I positivi da inizio dell'emergenza sanitaria sono 205.009, 95.779 gli attuali, 3.331 i ricoverati totali , 378 terapie intensive (+6)". E' il bollettino illustrato dal presidente del Veneto, Luca Zaia nel corso del punto stampa presso la Protezione Civile a Marghera. I morti sono 92. "Chiusura dei confini comunali dopo le 14 dal 19 dicembre e fino al 6 gennaio": è l' ordinanza che adotterà Zaia, in attesa che arrivi il provvedimento del Governo .

Marche

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4.824 tamponi: 3.279 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1449 nello screening con percorso Antigenico) e 1.545 nel percorso guariti. I positivi sono 467 nel percorso nuove diagnosi (114 in provincia di Macerata, 109 in provincia di Ancona, 146 in provincia di Pesaro-Urbino, 60 in provincia di Fermo, 28 in provincia di Ascoli Piceno e 10 da fuori regione). Questi casi comprendono 66 soggetti sintomatici.

Alto Adige

In Alto Adige nelle ultime 24 ore sono stati 328 i nuovi casi di Covid-19. I decessi sono stati 5 per un totale di 673 da inizio pandemia. L'azienda sanitaria scinde il dato: 287 casi sono emersi dall'analisi di 1.986 tamponi Pcr e 41 dai 1.365 test eseguiti ieri. Prosegue il lieve calo dei ricoveri. Attualmente sono 190 i pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri (13 in meno rispetto a ieri) e 22 in terapia intensiva (dato stabile). I pazienti infetti ricoverati nelle strutture private convenzionate sono 146. Risale sopra quota 6.000 (6.180) il numero delle persone in isolamento domiciliare.