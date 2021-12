Roma, 25 dicembre 2021 - Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia: si attendono nel pomeriggio gli aggiornamenti del ministero della Salute su nuovi positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive, dopo il nuovo record segnato ieri, 55mila casi in 24 ore. La nuova stretta varata dal governo il 23 dicembre, il cosiddetto Decreto festività, va proprio nella direzione di fermare la nuova ondata: fino al 31 marzo 2022 (qui tutte le scadenze) c'è quindi una nuova serie di obblighi e divieti da seguire, a parte dalle mascherine all'aperto fino a cinema, palestre, bar e ristoranti ora riservati a chi ha fatto il vaccino (qui le novità).

Sommario

Qui, appena disponibili, i dati del ministero della Salute su nuovi positivi, morti, guariti e terapie intensive e la tabella pdf.

Un altro giorno di contagi da record in Veneto, 5.402 nuovi positivi in 24 ore, cui si aggiungono 24 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il conteggio degli infetti dall'inizio della pandemia supera la soglia 600mila: dal febbraio 2019 sono 605.341 le persone contagiate dal virus; i decessi salgono a 12.281. Rispetto a ieri sono aumentate le dimissioni dei malati Covid dai reparti ordinari: i posti letto occupati sono oggi 1.188 (-25). È però peggiorata la situazione delle terapie intensive, con 174 ricoverati (+11). In forte crescita i soggetti attualmente positivi nella regione, 69.386 (+ 2.388).

In Toscana sono 3.438 i positivi al Covid rilevati nelle ultime 24 ore (3.289 confermati con tampone molecolare e 149 da test rapido antigenico). Il numero totale da inizio pandemia sale così a 331.208. Gli attualmente positivi sono oggi 27.204, +11,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 481 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 72 in terapia intensiva (+3). Si registrano anche 3 nuovi decessi.

In Puglia sono 1.671 i nuovi casi di Coronavirus così suddivisi: 497 in provincia di Bari, 141 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 263 in quella di Brindisi, 239 in provincia di Foggia, 332 in provincia di Lecce, 152 in provincia di Taranto, a cui si aggiungono 42 residenti fuori regione e 5 di provincia in via di definizione. Inoltre sono stati registrati 4 decessi. Attualmente sono 10.864 le persone positive, 172 sono ricoverate in area non critica e 25 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 292.663, 274.847 sono le persone guarite e 6.952 quelle decedute.

Si arresta nel giorno di Natale l'incremento dei nuovi positivi al Covid in Umbria, 1.117 nell'ultimo giorno, il 9,1 per cento in meno rispetto al venerdì. Non sono state registrate nuove vittime per il virus, mentre resta sostanzialmente stabile la pressione sul sistema ospedaliero, con 77 ricoverati, uno in più mentre restano otto i posti occupati nelle terapie intensive. Emerge dai dati sul sito della Regione. Sono stati analizzati 5.329 tamponi e 19.749 test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 4,4% in calo rispetto al 4,98% del giorno precedente. I guariti sono stati 147, con gli attualmente positivi ora 7.408, 970 in più.

Boom di tamponi nelle Marche: sono stati complessivamente 15.280 i tamponi effettuati ieri, il numero più alto dall'inizio della crisi pandemica. I 12.204 nel percorso per le nuove diagnosi (dei quali 9.592 antigenici) hanno permesso di individuare 890 positivi (il 7,3% delle somministrazioni) e 3.076 nel percorso guariti. Il Servizio sanitario regionale ha reso noto che il tasso di incidenza cumulativo su 100mila abitanti è cresciuto in 24 ore da 347,07 a 355,05.

Nel giorno di Natale, in Basilicata, ci sono altri 276 nuovi contagi, emersi ieri a fronte di 1793 tamponi molecolari processati.