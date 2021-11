Roma, 9 novembre 2021 - È atteso nel pomeriggio il nuovo bollettino di ministero della Salute e Protezione Civile che con i dati su contagi Covid, morti, ricoveri e terapie intensive ci aggiornerà sull'andamento del Coronavirus in Italia. Oggi probabilmente, come si intravede da alcuni dei primi numeri in arrivo dalle Regioni, in particolare dall'impennata di nuovi positivi registrata in Veneto, i casi aumenteranno, ma, esaurito l'effetto weekend, crescerà anche il numero di tamponi effettuati. Occhi puntati quindi soprattutto sulla curva settimanale che è in crescita da giorni e sui ricoveri, dopo il boom registrato ieri.

Sempre sul fronte ospedaliero in mattinata sono arrivati i dati Agenas: dopo settimane di stabilità torna a risalire in Italia la percentuale di posti di rianimazione occupati da pazienti Covid, che passa dal 4 al 5%. Due sole regioni superano la soglia d'allerta: il Friuli Venezia Giulia e le Marche entrambe all'11%. Resta stabile al 6% invece a livello nazionale l'occupazione dei posti letto nei reparti ospedalieri di area medica, che però cresce in ben 7 regioni. L'Alto Adige registra il tasso più elevato, ma resta comunque sotto la soglia d'allerta del 15%.

"Non ne siamo fuori e la situazione presenta ampi margini di incertezza ma la situazione non è paragonabile con quella dello scorso anno", ha detto Massimo Galli su Rai3 commentando il quadro attuale. Merito ce l'hanno i vaccini che adesso sono concentrati sulla terza dose, che secondo le ultime dichiarazioni degli esperti potrebbe proteggere per anni. La situazione è peggiore in molti stati anche europei: la Germania oggi ha registrato un record di incidenza settimanale e altre 169 vittime, e Russia e Ucraina che hanno registrato nuovi record di morti (rispettivamente 1.211 e 833).

Salgono decisamente i contagi Covid in Veneto, che nelle ultime 24 ore registra 883 nuovi positivi, e 7 decessi. Aumenta la pressione ospedaliera: sono in crescita i ricoverati in area non critica, oggi a 261 (+4), e salgono anche i pazienti in terapia intensiva a 58 (+6).

Oggi in Puglia si registrano 241 nuovi casi di Coronavirus (1,08% dei 22.230 test) e un decesso. I casi sono così distribuiti: 42 in provincia di Bari, 19 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 23 in quella di Brindisi, 26 nel Foggiano, 39 nel Leccese e 89 in provincia di Taranto. Delle 3.531 persone attualmente positive, 152 sono ricoverate in area non critica e 19 in terapia intensiva.

Sono 234 i nuovi casi scoperti in Toscana dall'analisi di 6.521 tamponi molecolari e 28.898 tamponi antigenici rapidi per un tasso di positività dello 0,7%. Oggi si registrano anche 3 decessi: un uomo e 2 donne con un'età media di 77,7 anni. Stabili a quota 305 i ricoveri, di cui 28 in terapia intensiva. Sono 6.338 invece le persone in isolamento a casa.

In Alto Adige sono 120 i nuovi casi di Covid individuati da 1.255 tamponi processati nella giornata di ieri. Il bollettino odierno riporta anche un decesso per un totale di 1.208 vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Stabili i ricoveri in ospedale: sono 65 i pazienti nei reparti ordinari e 4 quelli in terapia intensiva.

Sono stati 105 i nuovi casi Covid accertati in Umbria nell’ultimo giorno (erano 12) ma continua la discesa dei ricoverati in ospedale, ora 44, due in meno di lunedì, sei dei quali intensiva, dato invariato. Stabile il dato delle vittime del virus, sono stati certificati 31 guariti, con gli attualmente positivi ora 1.455, 74 in più. Sono stati analizzati 2.526 tamponi e 11.794 test antigenici, per un tasso di positività sul totale dello 0,7 per cento (0,31 il giorno precedente)