Roma, 9 luglio 2021 - Attesa per il nuovo bollettino sui contagi Covid in Italia, mentre l'indice segnano numeri in crescita l'indice Rt nazionale (da 0.63 a 0.66) e l'incidenza (da 9 a 11). Ieri i nuovi casi di Coronavirus sono stati 1.394, dato più alto dal 12 giugno (qui il bollettino completo dell'8 luglio). La situazione epidemiologica nel nostro Paese resta sotto controllo, ma si registrano focolai tra i giovani dalla Puglia alla Sardegna. Da qui la necessità di ripartire con i tracciamenti.

L'attenzione resta rivolta soprattutto alla variante Delta, per la quale Pfizer intende chiedere il via libera per la terza dose all'Ema e alla Fda, le autorità del farmaco in Ue e Usa. E l'allerta contagi è arrivata anche a Coverciano, dove è in ritiro la nazionale in vista di Inghilterra-Italia degli Europei. Tre giornalisti sono risultati positivi, tra loro anche Alberto Rimedio, telecronista Rai delle partite degli azzurri che dunque dovrà essere sostituito per la finale di domenica.

E oggi l'Agenzia Italiana del Farmaco ha diffuso il suo report in cui sono raccolte le segnalazioni di sospetta reazione avversa registrate tra il 27 dicembre 2020 e il 26 giugno 2021 per i quattro vaccini in uso nella campagna vaccinale in corso. Dai dati emerge che le segnalazioni gravi corrispondono all'11,9% del totale, con un tasso di 18 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate, indipendentemente dal tipo di vaccino, dalla dose (prima o seconda) e dal possibile ruolo causale della vaccinazione. Invece dal mix di vaccini Astrazeneca prima dose e Pfizer o Moderna seconda) "sono state 27 su un totale di 233.034 somministrazioni".

Il bollettino Covid del 9 luglio

Regioni / Veneto

Ancora sopra quota 100, per il secondo giorno consecutivo, i nuovi contagi Covid in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono stati 106 i nuovi positivi trovati con i tamponi. Si registra anche un decesso. Lo riferisce il report della Regione. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 426.131, quello delle vittime a 11.620. Stabile invece il conteggio dei ricoverati con diagnosi di Covid: sono 232 i malati in area medica, e 14 quelli in terapia intensiva.

In Toscana sono 244.798 i casi di positività, 79 in più rispetto a ieri (77 confermati con tampone molecolare e 2 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,03% e raggiungono quota 236.415 (96,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.164 tamponi molecolari e 5.125 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,8% è risultato positivo. Registrato un decesso.

Nelle Marche sono stati testati 1.788 tamponi: 895 nel percorso nuove diagnosi (di cui 307 screening con percorso Antigenico) e 893 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 2,1%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 19 (1 nella provincia di Macerata, 3 nella provincia di Ancona, 1 nella provincia di Pesaro-Urbino, 1 nella provincia di Fermo, 12 nella provincia di Ascoli Piceno e 1 fuori regione).

In Basilicata, nella giornata di ieri, sono stati processati 513 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 7 sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 69 guarigioni, tutte di residenti in Basilicata.