Roma, 24 ottobre 2021 - Attesa per il nuovo Bollettino sull’epidemia da Coronavirus in Italia. Si attendono nel pomeriggio gli aggiornamenti del ministero della Salute su contagi Covid, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive (qui i dati del 23 ottobre). Nel nostro Paese ci sono i primi segnali di una risalita di alcuni indicatori della pandemia, ma la situazione è ancora di controllo, soprattutto se rapportata all'anno scorso quando ancora i vaccini non erano stati approvati. Da segnalarare il caso di circa 300 studenti di un istituto di secondo grado di Bologna costretti alla didattica a distanza dopo che nella scuola sono emersi una decina di positivi: in totale sono coinvolte 12 classi. Secondo quanto emerso, il contagio potrebbe essere partito da un'insegnante non vaccinata ma regolarmente in servizio col green pass ottenuto da tamponi. La professoressa potrebbe aver infettato alcuni colleghi, in questo caso vaccinati, e alcuni studenti.

Intanto in Gran Bretagna il numero dei nuovi casi resta sempre preoccupante e secondo i media il premier Johnson starebbe pensando a una stretta con l'introduzione di passaporti vaccinali (il cosiddetto 'piano B').

Sommario

Covid, il bilancio del 24 ottobre

Pubblicheremo qui, appena disponibili, gli aggiornamenti del ministero della Salute e la tabella Pdf.

Regioni / Veneto

In Veneto sono 398 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore con il totale dei contagi che è arrivato a 477.275. Non ci sono decessi e il totale delle vittime resta a 11.815. La situazione clinica registra 200 ricoveri in area non critica (-4) mentre è stabile la terapia intensiva con 31 pazienti.

In Toscana sono 287.511 i casi di positività al Coronavirus, 280 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 275.120 (95,7% dei casi totali). Sono stati eseguiti 8.358 tamponi molecolari e 20.046 tamponi antigenici rapidi, di questi il 1% è risultato positivo. Sono invece 8.295 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 3,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 5.140, +1,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 248 (7 in più rispetto a ieri), di cui 24 in terapia intensiva (3 in più). Oggi si registra 1 nuovo decesso: una donna di 107 anni.

In Puglia nessun decesso e 127 nuovi casi: 39 in provincia di Bari, 13 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 12 in quella di Brindisi, 22 in provincia di Foggia, 35 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. Attualmente sono 2.317 le persone positive, 126 sono ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono stati 271.456 a fronte di 4.052.214 test eseguiti, 262.314 sono le persone guarite e 6.825 quelle decedute.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 16 nuovi contagi Basilicata, 4 in Molise. Sono 78 invece i nuovi positivi in provincia di Bolzano, 70 in Umbria.