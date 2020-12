Roma, 23 dicembre 2020 - Il bollettino quotidiano del ministero della Salute con i dati sull'epidemia di Coronavirus in Italia (nuovi contagi, morti, guariti, riveri e terapie intensive) ci fornità oggi un'indicazione interessante circa l'andamento della curva del contagio dopo che ieri è drasticamente calato (ed è una buona notizia) il rapporto di positività (ieri 22 dicembre all'8%). Anche se il numero dei morti resta ancora troppo alto.

Ci stiamo avvicinando al Natale e da domani 24 dicembre tutta l'Italia sarà zona rossa fino a domenica 27 dicembre compresa (qui le regole). Per poi diventare zona arancione nei giorni feriali non prefestivi (qui le regole). Oltre che per gli spostamenti, ci saranno limitazioni per i negozi.

In Europa resta alta la tensione per la variante Covid che arriva dall'Inghilterra (nelle Marche primo caso senza contatti con la Gran Bretagna). L'Oms: "Si trasmette di più dai bambini". La Francia ha riaperto i collegamenti con la Gran Bretagna e i primi passeggeri sono arrivati a Calais. Tensione e scontri sul versante inglese della Manica a Dover. Mentre il ministro Di Maio ha firmato l'ordinanza per riportare a casa i connazionali rimasti bloccati in Inghilterra.

In Germania i numeri continuano a fare impressione: altri 962 morti. In Svizzera via alla vaccinazione.

Il bollettino Covid di oggi

Qui i dati aggiornati non appena resi disponibili.

La tabella in Pdf

Qui la tabella in Pdf con i dati regione per regione appena pubblicata.

Le regioni / Veneto

I casi positivi nelle ultime 24 ore in Veneto sono 3.357, con una incidenza del 6,74% sui quasi 50 mila tamponi fatti. I positivi oggi in regione sono 103.326, i ricoverati 3.269, 381 in terapia intensiva (più 2), 2188 nelle aree non critiche(-19), da ieri si sono registrati altri 116 decessi per un totale di 5747 da iniziò epidemia in 21 febbraio scorso. In Veneto il 27 dicembre via alla vaccinazione con le prime 875 dosi.

Toscana

In Toscana sono 116.979 i casi di positività al coronavirus, 435 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,9% e raggiungono quota 102.105 (87,3% dei casi totali). I decessi refgistrati sono stati 22.

Marche

Nelle Marche i nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 498: il numero più alto è stato riscontrato nella provincia di Pesaro Urbino con 149 casi, seguito da quella di Ancona con 141, da Macerata con 95, Fermo con 67, Ascoli Piceno con 27 e 19 da fuori regione.

Umbria

In Umbria nelle ultime 24 ore sono stati accertati 157 nuovi positivi, su 3.565 tamponi analizzati (484.909 in tutto dall'inizio della pandemia), con un tasso di positività che risale leggermente al 4,4%. I guariti sono 332 (23.421 in tutto) e ci sono sei deceduti in più (584).

Puglia

In Puglia, sono stati processati 10.492 test e sono stati registrati 942 casi positivi: 306 in provincia di Bari, 57 in provincia di Brindisi, 68 nella provincia BAT, 205 in provincia di Foggia, 90 in provincia di Lecce, 208 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, 1 caso di residenza non nota. Sono stati registrati 20 decessi.

Le altre regioni

In Alto Adige i nuovi contagiati sono 279. Un solo decesso. In Abruzzo 255 nuovi casi e 14 decessi. In Basilicata sono 109 i nuovi postivi.

Le altre notizie di oggi

Fondazione Gimbe: "4mila morti nell'ultima settimana"

Gli infermieri si sentono beffati

Il professor Galli: "Medici no vax indegni"