Covid in Italia oggi, bollettino 22 maggio: 17.744 nuovi casi e 34 morti

Roma, 22 maggio 2022 - Sono 17.744 i nuovi casi Covid in Italia registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 23.976. I morti sono invece 34. Sono 850.596 le persone attualmente positive al Covid, 6.273 in meno rispetto al bollettino del 21 maggio. In totale sono 17.247.552 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 165.952. I dimessi e i guariti sono 16.231.004, con un incremento di 24.528 rispetto a ieri.

Sono 160.995 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è all'11%, in aumento rispetto al 10,3% di ieri. Sono 292 (-9) i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Gli ingressi giornalieri sono 15. I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.400.

Emilia-Romagna

C'è un calo negli ultimi giorni, insieme al minor numero di tamponi effettuati, dei nuovi casi di Covid in Emilia-Romagna: sono 1.688 le infezioni emerse su poco più di 10.400 tamponi nelle ultime 24 ore, età media 47 anni. Nelle terapie intensive i pazienti Covid sono 36, invariati da ieri, mentre negli altri reparti per la prima volta da mesi si è sotto soglia mille. Il bollettino quotidiano della Regione registra altri 7 morti.

Veneto

Primo significativo calo dei contagi Covid di questa settimana in Veneto, con 1.389 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Nei giorni precedenti i report erano sempre sopra i 2.000 casi quotidiani. Si registrano anche 4 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione.

Puglia

Non sono state registrate vittime dell'infezione da Coronavirus nelle ultime ore in Puglia. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione in cui sono segnalati 1.184 nuovi casi di contagio su 12.209 test processati. Si tratta del 9,69% del totale.

Toscana

I nuovi casi positivi in Toscana sono 1.034 su 9.733 test di cui 1.857 tamponi molecolari e 7.876 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,62%. Oggi si registrano 2 nuovi decessi: un uomo e una donna con un'età media di 82 anni.

Marche

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 599 casi di Covid, con 2.615 tamponi processati nel percorso diagnostico e un tasso di positività al 22,9% (ieri era al 25,9% con 667 casi). Nelle terapie intensive ci sono 4 pazienti (come ieri). Nelle ultime 24 ore non sono state registrate vittime correlate al Covid-19.

Calabria

Sono 479 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Calabria, per un tasso di positività del 13,58%. Il dato emerge dal bollettino della Regione, che nelle ultime 24 ore registra anche un decesso.