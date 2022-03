Covid oggi in Italia: il bollettino del 20 marzo. Contagi nelle regioni

Roma, 20 marzo 2022 - Attesa per il nuovo bollettino del ministero della Salute sul'andamento del Covid in Italia, mentre aumentano i casi in Europa e nel mondo ma scende il tasso di mortalità. In quest'ultima settimana il trend dei contagi nel nostro Paese ha segnato un incremento (qui tutti i dati del 19 marzo), che - avverte la Fondazione Gimbe - sebbene non sia "un semplice 'rimbalzo', al momento non possiamo etichettare la risalita come avvio della quinta ondata". Troppe le differente regionali, sottolinea il presidente Nino Cartabellotta: minore circolazione virale per i 18,8 milioni di persone di Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, e alta incidenza al centro-sud in particolare in Umbria, Puglia, Calabria, Marche, Basilicata, Lazio, Abruzzo e Toscana. Dal 13 al 19 marzo +30,2% dei casi e aumento degli attualmente positivi, da poco più di 971mila del 10 marzo a 1.147.519 di ieri e iniziali segnali di impatto sui ricoveri.

Sommario

A livello europeo, secondo il Centro europeo per la prevenzione delle malattie, alla fine della settimana terminata domenica 13 marzo "la situazione epidemiologica nell'UE/SEE è stata caratterizzata da un'interruzione della tendenza al ribasso, con un tasso complessivo di notifica dei casi a 14 giorni che è aumentato del 4,6% e un aumento proporzionalmente superiore del 9,1% tra le persone di età pari o superiore a 65 anni". Secondo il report dell'Ecdc il tasso complessivo di notifica dei casi è stato di 1.565 per 100.000 abitanti (1.496 la settimana precedente). Questo tasso è in aumento da una settimana. Il tasso di mortalità Covid-19 a 14 giorni (32,1 decessi per milione di abitanti, rispetto ai 41,8 decessi della settimana precedente) è in diminuzione da tre settimane.

A livello globale dopo una consistente diminuzione del numero di nuovi casi di Covid-19 su base settimanale, dalla fine di gennaio 2022, durante la settimana dal 7 al 13 marzo 2022, il numero di nuovi casi settimanali è aumentato dell'8% rispetto alla settimana precedente. Al 13 marzo 2022, sono stati segnalati oltre 455 milioni di casi confermati e oltre 6 milioni di decessi a livello globale.

(Pubblicheremo qui, appena disponibili, i dati e la tabella in Pdf)

In Puglia sono stati registrati 6.464 nuovi casi a fronte di 31.485 test. I nuovi positivi sono così suddivisi: 1.850 in provincia di Bari, 411 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 590 in quella di Brindisi, 731 in provincia di Foggia, 2.139 in provincia di Lecce, 678 in provincia di Taranto nonché 49 residenti fuori regione e 16 di provincia in via di definizione. Inoltre sono stati registrati 4 decessi. Attualmente sono 102.486 le persone positive, 562 sono ricoverate in area non critica e 27 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 836.805, 726.461 sono le persone guarite e 7.858 quelle decedute.

Scende la curva dei nuovi positivi in Veneto nelle ultime 24 ore, con 4.656 casi in più, che portano il totale a 1.419.645. Il bollettino regionale segnala 3 decessi, per un totale di 14.039 vittime. Gli attuali positivi salgono a 66.408 (+1.030). Diminuisce la pressione sugli ospedali, dove sono ricoverati 728 pazienti in area non critica (-4) e 59 (-1) in terapia intensiva. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, ieri sono state somministrate 7.315 dosi, di cui la maggior parte (6.353) erano addizionali/booster. Nella popolazione over 12 l'88,5% ha ricevuto due dosi e il 72,6% ne ha ricevute tre. Nella fascia pediatrica il 30,1% ha completato il ciclo con il richiamo.

Sono 4.577 (912 in meno rispetto a ieri) i nuovi positivi al Coronavirus in Toscana segnalati, che fanno salire a 42.704 (+2,3%) le persone al momento positive in tutta la regione (931.471 dall'inizio della pandemia, più di due anni fa). I posti letto occupati in ospedale sono 741 (22 in più rispetto a ieri), di cui 29 in terapia intensiva (tre in meno). Con dodici nuovi decessi si aggiorna anche il numero dei morti: 9.324 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Infine sono 41.963 le persone in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi.

Le Marche registrano 2.396 casi nelle ultime 24 ore (395 i sintomatici), con 5.771 tamponi processati nel percorso diagnostico. Il tasso di positività è al 41,5% (ieri era al 44,5% con 2.560 casi), l'incidenza cumulativa su 100mila abitanti continua a crescere, passando da 1133,01 a 1152,79. Sono complessivamente 202 (+6) i pazienti assistiti negli ospedali e 25 (-2) nei pronto soccorso in attesa di essere trasferiti nei reparti. Nelle terapie intensive ci sono 7 pazienti (-2) e il tasso di occupazione dei posti letto è al 3,5%; sono 62 (+10) i pazienti nelle aree di semi intensiva e 133 (-2) i ricoverati nei reparti non intensivi, con l'occupazione dei posti letto in area medica al 19,1%. Infine si segnalano quattro decessi.

In Basilicata sono stati individuati 811 nuovi casi a fronte di 3.244 tamponi, mentre i decessi sono tre.