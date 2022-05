Covid Italia: i dati di oggi in diretta. Il bollettino dell'11 maggio delle regioni

Roma, 11 maggio 2022 - Covid-19, situazione sostanzialmente stabile in Italia. Ieri, 10 maggio, sono stati registrati 56mila nuovi casi di contagio a fronte di 371mila tamponi, con un tasso di positività al 15%. Nel pomeriggio è atteso il bollettino odierno del ministero della Salute con gli ultimi aggiornamenti sull'andamento della pandemia. Intanto stanno arrivando i primi dati su casi, morti e ricoveri dalle Regioni.

Ancora buone notizie sul fronte ospedaliero: secondo il report settimanale della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso) nella settimana 3-10 maggio il numero dei ricoverati è sceso complessivamente del 7,5%, una diminuzione maggiore rispetto alla settimana precedente, quando si era attestata al 5,7%. Si sono ridotti in maniera netta (-9%) i ricoverati nei reparti ordinari, mentre si osserva un piccolo balzo nelle rianimazioni, dove sono aumentati di 11 unità i pazienti. Tuttavia, ciò può essere spiegato con il picco in controtendenza rilevato 15 giorni fa, subito dopo Pasqua: quell’incremento di pazienti registrato allora nei reparti ordinari ha portato fisiologicamente con l’aggravarsi di alcuni casi, a distanza di due settimane, all’aumento oggi nelle terapie intensive.

“La curva dei ricoveri Covid continua a scendere e l’arrivo di temperature più alte sicuramente ci aiuterà. Ma non possiamo permetterci distrazioni. Dall’analisi dei dati dei pazienti ricoverati emerge come ci sia ancora una certa quota di anziani e fragili non vaccinati che finiscono in rianimazione: questo, a distanza di un anno e mezzo dall’inizio della campagna vaccinale, è inammissibile", commenta il presidente di Fiaso, Giovanni Migliore. "Dobbiamo avere fiducia nei vaccini che proteggono molto bene dalla malattia grave. L’utilità della quarta dose è sottovalutata, invece occorre ribadire l’importanza di aderire al booster per gli over 80 e per i malati: il piccolo aumento registrato oggi nelle rianimazioni ci dice che si continua ancora a morire di Covid; con le vaccinazioni e con la quarta dose booster, invece, i più fragili possono essere protetti”, conclude.

Sono 4.141 i nuovi contagi da Coronavirus oggi in Veneto. Si registrano 7 morti. Negli ospedali veneti sono ricoverate 482 persone in area medica e 24 in terapia intensiva.

Oggi sono 2.673 i nuovi casi di contagio registrati in Puglia. Si tratta del 14,4% dei 18.478 test processati. La gran parte delle nuove positività è stata rilevata in provincia di Bari, dove si contano 990 malati Covid in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 91.823, di cui 505 ricoverati in area non critica (-12) e 28 in terapia intensiva (-2). Le vittime del virus sono otto, che fanno salire a 8.368 il totale dei decessi da inizio pandemia a oggi.

Lieve decremento dei contagi da Covid-19 in Toscana. I nuovi casi registrati sono 2.365 su 15.924 tamponi. Il tasso di positività tocca il 14,85% sul totale dei test e il 68,7% in relazione alle prime diagnosi. Sette giorni fa i contagi confermati erano stati 2.521 a fronte di 19.240 tamponi processati, mentre il tasso dei nuovi positivi si fermava, rispettivamente, al 13,1 e al 68,1%. Nel raffronto diretto, pertanto, emerge anche una flessione importante dei test eseguiti rispetto a mercoledì della scorsa settimana.

In Sardegna si registrano oggi 1.580 ulteriori casi confermati di positività. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.215 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (+1), mentre quelli in area medica sono 260 (-13). 24.305 sono i casi di isolamento domiciliare (-577). Si registrano 12 decessi.

Sono 1.391 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza - al netto dei riallineamenti - a 390.106. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e sale a 3.255. Gli attualmente positivi sono 30.805 (-26.659 rispetto a ieri). Sono 292 i pazienti (-12 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 9 (-1) in terapia intensiva, mentre gli altri 30.504 (-26.646 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare.

In Calabria, ad oggi, le persone risultate positive al Coronavirus sono 373.435, 1.309 in più rispetto a ieri su 6.749 tamponi effettuati. Due i decessi.

Nuovi contagi in lieve calo, un decesso in più e ricoveri praticamente stabili in Umbria. I nuovi casi giornalieri sono 789 a fronte di 4.319 tamponi con un tasso di positività al 18,26% (15,8 ieri).