Roma, 3 ottobre 2021 - Attesa per il nuovo bollettino del ministero della Salute sull'andamento dei contagi e dei decessi Covid in Italia. Ieri i ricoveri hanno registrato un ulteriore calo, mentre le terapie intensive sono tornate al segno sebbene l'incremento sia stato minimo, +3, qui tutti i dati completi del 2 ottobre). Intanto è arrivato il via libera alla doppia somministrazione del vaccino anti-Covid e di quello antinfluenzale. Oggi, l'amministratore delegato di BioNTech, Ugur Sahin, ha spiegato al Financial Times che una nuova formulazione del vaccino contro il Coronavirus potrebbe essere necessaria il prossimo anno per proteggere dalle sue mutazioni.

E mentre l'immunologo americano Anthony Fauci assicura che dopo "15 giorni dalla terza dose" rispetto alle varianti "c'è un aumento della protezione" fino "a 44 volte", resta il nodo dei no vax non solo in Italia. E' di oggi la notizia, riportata dal giornale 'Tribune de Geneve', di tre Guardie svizzere che hanno deciso di lasciare il loro incarico in Vaticano proprio perché dal 1° ottobre per loro è diventato obbligatorio il vaccino, visto il loro essere sempre a stretto contatto con il Papa e i suoi ospiti. Da segnalare infine il record giornaliero di decessi in Russia: nelle ultime 24 ore sono morte 890 persone. I nuovi contagi sono stati 25.769 e i ricoveri 15.391. I motivi del boom, a quanto pare, sono la totale assenza di restrizioni e i pochi vaccinati.

Il bollettino Covid del 3 ottobre

Sono in calo i nuovi contagi Covid in Veneto: nelle ultime 24 ore sono stati 264 i positivi al tampone (ieri erano 457), per un totale dall'inizio dell'epidemia che raggiunge i 470.295. Non si registrano vittime, pertanto il conteggio dei decessi resta fermo a 11.778. Le persone attualmente positive e in isolamento sono 10.346 (-87). Sostanzialmente stabili i dati ospedalieri. I ricoverati nelle aree mediche sono 217 (-4), quelli nelle terapie intensive 52 (-1)

Sono 260, con un'età media di 44 anni, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana, dove oggi si registrano anche 4 decessi. Dall'inizio dell'epidemia nella regione sono 283.004 i casi di contagio e 7.180 i deceduti. Le persone ricoverate sono complessivamente 264 (1 in più rispetto a ieri, più 0,4%), 35 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri). I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 269.227 (95,1% dei casi totali) mentre gli attualmente positivi sono 6.597, -0,8% rispetto a ieri. Infine sono 6.333 le persone sono in isolamento a casa (-52).

In Puglia su 13.057 test per l'infezione da Covid-19 sono 88 i casi positivi individuati e così ripartiti: 35 in provincia di Bari, 5 nella provincia di Barletta, Andria, Trani, 6 in provincia di Brindisi, 19 in provincia di Foggia, 16 in provincia di Lecce, uno in provincia di Taranto e sette residenti di provincia in via di definizione. Non è stato registrato invece nessun decesso. Attualmente sono 2.596 le persone positive, 141 sono ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 269.038 a fronte di 3.717.478 test eseguiti, 259.647 sono le persone guarite e 6.795 quelle decedute

In Basilicata si registrano 62 nuovi contagi e 43 guarigioni. L'Alto Adige segna 53 nuovi casi su 5.520 tamponi, mentre resta stabile la pressione sugli ospedali ( i ricoverati Covid nei normali reparti sono 28, 5 quelli in terapia intensiva). In Umbria i nuovi positivi sono 46, mentre salgono di due unità i ricoveri (52 con 5 in rianimazione) e i guariti sono 80.