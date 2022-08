Covid oggi: 45.621 casi e 171 morti. Il bollettino del 3 agosto in Italia

Roma, 3 agosto 2022 - Ancora numeri in calo per il Covid in Italia. Il bollettino di oggi del ministero della Salute registra 45.621 nuovi casi su un totale di 255.797 tamponi con un tasso di positività al 17,8%, contro i 64.861 positivi e l'indice di positività del 18,3% di ieri (qui tutti i numeri del 2 agosto). Lieve aumento delle terapie intensive, +10, in tutto sono 396 con 47 ingressi del giorno. Scendono invece i ricoveri ordinari: sono 239 in meno (ieri -282), per un totale di 10.006. I morti odierni sono 171.

La regione con più casi Covid odierni è la Lombardia con 5.572 contagi, seguita da Veneto (+5.505), Emilia Romagna (+4.191), Lazio (+4.047) e Campania (+4.003). I casi totali dall'inizio dell'epidemia salgono a 21.170.600. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 74.049 (ieri 89.955) per un totale che sale a 19.796.589. Gli attualmente positivi scendono di 28.264 unità (ieri -25.046) e sono in tutto 1.201.443, di cui 1.191.041 in isolamento domiciliare.

Il bollettino Covid del 3 agosto

Nelle ultime 24 ore in Lombardia i nuovi casi sono 5.572, i morti 20. Dall'inizio dell'epidemia il totale dei decessi sale così a 41.633. I tamponi processati sono stati 35.737, con un indice di positivita' del 15,5%. I pazienti in terapia intensiva calano a 47 (-3), mentre i ricoverati a 1.348 (-27) Il maggior numero di contagi si registra nel Milanese con 1.502 nuovi positivi, di cui 528 a Milano città.

Sono 5.505 i nuovi positivi al Coronavirus in Veneto a fronte di 5 decessi nelle ultime 24 ore e 84.482 persone in isolamento. Sul fronte dei ricoveri sono 738 in area non critica (+12) e 36 in terapia intensiva (+6).

In Emilia Romagna si registrano 4.191 casi in più rispetto a ieri, su un totale di 21.891 tamponi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 54 (+3), mentre negli altri ricoverati negli altri reparti sono 1.636 (-33 rispetto a ieri). I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 53.373 (+214), di cui 51.683 (+244) in isolamento a casa. Le persone complessivamente guarite sono 3.960 in più e raggiungono quota 1.697.939. Infine si registrano altri 17 decessi.

Nel Lazio si registrano 4.047 nuovi casi (-961) su un totale di 20.583 tamponi (4.047 molecolari e 16.536 antigenici). Sono 22 i decessi (+4), 1.029 i ricoverati (-47), 61 le terapie intensive ( = ) e +10.823 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 19,6%. I casi a roma città sono a quota 1.778.

Sono 4.003 i positivi del giorno in Campania su 21.734 test effettuati per un tasso di contagio pari al 18,41%, in calo di oltre un punto rispetto all'analogo dato fatto registrare ieri che si attestava al 19,5%. Si registrano undici vittime: una nelle ultime 48 ore, gli altri 10 decessi si sono verificati in precedenza ma sono stati registrati ieri. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 24 (+3 su ieri). Quelli di degenza occupati sono 599 (-20 rispetto al dato di ieri).