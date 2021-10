Roma, 23 ottobre 2021 - Attesa per il nuovo bollettino sull'andamento del Covid in Italia. Ieri i dati diffusi del ministero della Salute hanno evidenziato un incremento dei nuovi casi, anche se ricoveri e terapie intensive restano sotto controllo (qui tutti i numeri del 22 ottobre). Il Report di sorveglianza esteso dell'Istituto superiore di sanità segnala una crescita dei positivi gli operatori sanitari: questa settimana sono 371 contro 306 di quella precedente (3,6% del totale dei casi nella popolazione). Sono così 144.812 i casi totali di Coronavirus registrati tra gli operatori sanitari, di cui 1.444 negli ultimi 30 giorni.

Vaccino Covid, Draghi accelera: terza dose necessaria

Il governo invece ha reso noto che l'81,95% della popolazione over 12 ha concluso il ciclo vaccinale per un totale di 4.262.785 persone (l'85,96% è invece la pervcentuale di chi ha ricevuto almeno una dose). A tal proposito il report Iss evidenza che l'efficacia dei vaccini "rimane alta" rispetto alle varianti Alfa e Delta, anche se si rileva un leggero calo di efficacia rispetto alla Delta. "In generale, sebbene si osserva una diminuzione dell'efficacia nella fase epidemica Delta - si sottolinea - l'efficacia preventiva nei confronti di ricoveri (92% nella fase Delta contro 95% nella fase Alfa), terapie intensive (95% fase Delta vs 97% fase Alfa) e decessi (91% fase Delta vs 97%) rimane alta".

Guardando fuori dai confini nazionali, la Tunisia ha introdotto l'obbligo del pass vaccinale per cittadini e turisti. La certificazione sarà necessaria non solo per lavorare ma anche per accedere a caffè, ristoranti, hotel e stabilimenti turistici. In Austria, invece, il neo cancelliere Alexander Schallenberg ha annunciato che in caso di una nuova ondata andranno in lockdown solo i non vaccinati. E la Russia registra un nuovo triste record: 1.075 legati al Covid nelle ultime 24 ore, con i nuovi contagi giornalieri a quota 37.678.

Il bollettino Covid di oggi

Sono 457 i positivi al Coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore, ma non si registrano decessi. Il dato è misurato a fronte di 13.487 tamponi molecolari e 72.814 tamponi antigenici eseguiti. Secondo gli ultimi dati diffusi dalle Regione sono 9.146 i positivi attuali e 476.877 da inizio della pandemia, mentre i pazienti ricoverati sono in totale 163.

In Toscana sono 285 i nuovi casi Covid a fronte di 7.942 tamponi molecolari e 23.145 tamponi antigenici rapidi (il tasso di positività è allo 0,9%). Sono invece 8.615 i soggetti testati di cui il 3,3% è risultato positivo. L'età media dei nuovi contagiati è di 47 anni. Gli attualmente positivi sono oggi 5.078, +0,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 241 (+6), di cui 21 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 5 nuovi decessi. Sul fronte delle vaccinazioni, alle 12 di oggi sono state effettuate complessivamente 5.770.664 vaccinazioni, 12.535 in più rispetto a ieri (+0,2%).

Oggi in Puglia sono stati registrati 203 casi positivi su 19.415 test: 70 in provincia di Bari, uno nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 17 in quella di Brindisi, 43 in provincia di Foggia, 29 in provincia di Lecce, 41 in provincia di Taranto e un residente fuori regione e uno di provincia in via di definizione. Non vengono invece registrati decessi. Attualmente sono 2.219 le persone positive, 129 sono ricoverate in area non critica e 16 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono stati 271.329 a fronte di 4.033.613 test eseguiti, 262.285 sono le persone guarite e 6.825 quelle decedute.

Sono 92 i nuovi casi Covid in Alto Adige: 43 individuati tramite 868 tamponi pcr e 49 tramite 10.173 test antigenici. Continua a salire in numero dei ricoveri nei normale reparti ospedalieri che ora sono (+3). Stabile invece la situazione in terapia intensiva con 6 ricoveri. Sono stati dichiarati guariti 69 altoatesini, mentre 1.899 si trovano in quarantena.

In Basilicata sono 10 i nuovi casi di contagio su un totale di 487 tamponi molecolari, mentre guariti sono 44.