Roma, 10 novembre 2021 - Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Si attendono nel pomeriggio gli aggiornamenti del ministero della Salute su contagi Covid, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. Mentre in tutta Europa la quarta ondata continua a dilagare, con Germania e Austria che segnalano aumenti vertiginosi dei nuovi positivi, anche nel nostro Paese la curva da giorni è in risalita (qui il bollettino del 9 novembre) e su alcune regioni torna lo spettro della zona gialla. I primi numeri dalle Regioni di oggi sembrano confermare il trend: il Veneto sfiora i mille contagi, mentre anche l'Alto Adige sono 338 i nuovi casi positivi e la situazione resta da monitorare attentamente. A rischiare di più, infatti, è la Provincia autonoma di Bolzano. C'è solo quindi da aspettare venerdì, quando uscirà il nuovo monitoraggio della Cabina di regia. Intanto, qui sotto, l'aggiornamento in diretta sui numeri di oggi.

Terza dose vaccino, "nei prossimi giorni estesa anche per i 50enni"

Come prenotare regione per regione

Covid, il bilancio del 10 novembre

Le notizie locali / Veneto

Il Veneto torna a sfiorare i 1.000 nuovi contagi Covid in un giorno. Nelle ultime 24 ore sono stati 931 i positivi scoperti con i tamponi (ieri erano stati 883). Sono numeri che non si registravano da diversi mesi. Il totale degli infetti dall'inizio della crisi raggiunge i 487.192. Lo riferisce la Regione. Sale anche l'incidenza, pari all'1,1% sugli 84.248 tamponi eseguiti. Si contano anche due vittime, che portato il totale dei decessi dell'inizio dell'epidemia a 11.858. Crescono nettamente gli attuali positivi, 13.609 (+439). L'andamento dei dati ospedalieri mostra un aumento deciso dei ricoverati nei reparti non critici, 273 (+12), mentre resta pressochè stabile quello delle terapie intensiva, 57 (-1). "Con questi dati torneremo a restare chiusi? - si è interrogato il presidente della Regione Luca Zaia -. Non ora, perchè l'occupazione degli ospedali è ancora al 3%", però, ha aggiunto, "c'è sempre il rischio dietro angolo di un cambio di colore e d'introduzione di restrizioni". Ricordo, ha concluso il governatore, che non c'è più discrezionalità decisionale ma i colori sono ambiti sulla base di parametri e giorno dopo giorno se nessuno arresta la crescita un bel giorno chiudi tutto... è un'ipotesi distante anni luce ma, vi prego, evitiamo di subire restrizioni solo per tirare troppo la corda".

In Friuli Venezia Giulia su 7.075 tamponi molecolari sono stati rilevati 364 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,14%. Sono inoltre 14.993 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 54 casi (0,36%). Nella giornata odierna si registrano 6 decessi. I ricoverati in terapia intensiva sono 19; i pazienti in altri reparti 126. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. "Se dovessero proseguire i numeri di contagi come stiamo vedendo oggi, c'è il rischio che noi entro fine mese, probabilmente anche prima, andremo in zona gialla", è l'allarme lanciato dal presidente Fvg, Massimiliano Fedriga, intervenendo a Radio Punto Zero. "Vuol dire che apriremo le porte alla zona arancion - aggiunge il governatore -. E se andiamo in zona arancione vuol dire che penalizziamo le realtà economiche. E non ce lo possiamo permettere".

Sono 418 in più i casi di positività al Coronavirus, rispetto a ieri (394 confermati con tampone molecolare e 24 da test rapido antigenico), che portano a 292.834 i casi dall'inizio della pandemia in Toscana. I nuovi casi hanno un'età media di 42 anni circa. Purtroppo si registrano altri 5 decessi, che portano il totale a 7.316. In calo i ricoverati: sono 293, 12 in meno rispetto a ieri, di cui 26 in terapia intensiva, 2 in meno. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 278.707 (95,2% dei casi totali), gli attualmente positivi sono oggi 6.811, +2,5% rispetto a ieri. Complessivamente, 6.518 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (180 in più rispetto a ieri, più 2,8%). Sono 17.313 (333 in meno rispetto a ieri, meno 1,9%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva. Riguardo alle singole province, Firenze registra 103 casi in più rispetto a ieri, Prato 15, Pistoia 26, Massa Carrara 25, Lucca 67, Pisa 66, Livorno 18, Arezzo 46, Siena 26, Grosseto 26.

Deciso aumento dei contagi da Covid-19 in Alto Adige: nelle ultime 24 ore, i laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale hanno accertato 338 nuovi casi positivi sulla base di 1.749 tamponi pcr, dei quali solo 476 nuovi test. Sale anche il bilancio delle vittime della pandemia in provincia di Bolzano con un nuovo decesso che porta il totale a 1.209. Sono stati effettuati anche 6.545 test antigenici i cui risultati positivi, però, non vengono resi noti fino all'eventuale conferma con tampone pcr. La fascia d'età che registra il maggior numero di contagi è quella dai 10 ai 19 anni con 64 positivi pari al 19% del totale. Seguono con il 13% dei casi ciascuno le tre fasce d'età dai 30 ai 39 anni (45 casi), dai 40 ai 49 anni (43 casi) e 50-59 anni (45 casi). Aumentano anche i ricoveri nei normali reparti ospedalieri che sono 68 (8 in più rispetto ad ieri), mentre sono sempre 4 i pazienti in terapia intensiva e 6 quelli in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 4.687, mentre quelle dichiarate guarite nelle ultime 24 ore sono 184, per un totale di 79.405.

Oggi in Puglia si registrano 293 nuovi casi di Coronavirus (1,3% dei 22.390 test) e 3 decessi. La maggioranza dei casi sono stati individuati nelle province di Bari (75), Taranto (103) e Foggia (50). Ci sono poi le province Barletta-Andria-Trani (8), Brindisi (26) e Lecce (30). Per altri due casi la provincia è in corso di definizione. Delle 3.497 persone attualmente positive 151 sono ricoverate in area non critica e 20 in terapia intensiva.

Ancora tre ricoverati in meno negli ospedali dell'Umbria, 41, sette in terapia intensiva, uno in più. Dai dati sul portale della Regione emergono altri due morti per il virus, 96 nuovi positivi e 77 guariti, con gli attualmente positivi ora 1.472, 17 in più rispetto a martedì. Sono stati analizzati 2.627 tamponi e 7.001 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari allo 0,99 per cento (0,7 il giorno precedente).

Aumentano i nuovi positivi anche in Basilicata (38 oggi, contro i 24 registrati ieri), così come in Molise (oggi sono 34). Sono 221 i nuovi positivi segnalati in Abruzzo nelle ultime 24 ore.