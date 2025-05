Covid, è allerta per la nuova variante Nimbus. L’Oms: “L’attività del virus torna ai livelli di luglio 2024”

Milano, 28 maggio 2025 – L’Oms lancia l’allerta sulla nuova variante Covid-19, già ribattezzata Nimbus, che si affaccia sulla scena mondiale.

"Da metà febbraio 2025, secondo i dati disponibili dai siti sentinella, l'attività globale di Sars-CoV-2 è in aumento, con un tasso di positività ai test che ha raggiunto l'11%, livelli che non si osservavano da luglio 2024", è l’alert dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) pubblicato per fare il punto sull'andamento di Covid-19 in queste ultime settimane e su un quadro che sta cambiando.

L'aumento, spiega l'Oms, si osserva principalmente nei Paesi del Mediterraneo orientale, del Sudest asiatico e delle regioni del Pacifico occidentale. E per quanto riguarda le varianti in circolazione, dall'inizio del 2025 l'andamento globale - segnala l'agenzia Onu per la salute - ha subito una leggera variazione: la circolazione di LP.8.1, che era ormai diventata dominante in vari Paesi del mondo, Stati Uniti compresi (è anche la variante a cui si raccomanda di mirare i vaccini per le prossime campagna vaccinali, per esempio in Europa), adesso è in calo e c'è invece la segnalazione di NB.1.8.1, classificata come variante sotto monitoraggio (Vum) per l'Oms. Questa variante, ribattezzata 'Nimbus' dai cacciatori di varianti e dagli esperti sui social, è in aumento, e ha raggiunto il 10,7% delle sequenze globali segnalate a metà maggio.

Le autorità sanitarie thailandesi esortano la popolazione a mantenere la prudenza dopo la significativa impennata di casi Covid

I recenti aumenti dell'attività di Sars-CoV-2 "sono sostanzialmente in linea con i livelli osservati nello stesso periodo dell'anno scorso", puntualizza l'Oms. Tuttavia, "manca ancora una chiara stagionalità nella circolazione del Sars-CoV-2 e la sorveglianza è limitata. Un monitoraggio continuo è essenziale", ammonisce l'agenzia. L'Oms raccomanda a tutti gli Stati membri di "continuare ad applicare un approccio integrato e basato sul rischio alla gestione del Covid-19, come delineato nelle raccomandazioni permanenti del direttore generale. Nell'ambito di programmi completi di controllo del Covid, la vaccinazione rimane un intervento chiave per prevenire la malattia grave e i decessi dovuti al Covid, in particolare tra i gruppi a rischio".

In Usa vaccino anti-Covid non più raccomandato per i bambini e le donne incinte

Ma, in controtendenza, in Usa il responsabile della Sanità dell'amministrazione Trump, Robert F. Kennedy Jr., ha annunciato oggi che il vaccino Covid-19 non sarà più tra i vaccini raccomandati per le donne incinte e i bambini sani nel programma di immunizzazione dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie. Come si legge sul sito della Cnn, Kennedy ha annunciato l'insolito passo in un video pubblicato sui social media. Al suo fianco c'erano il commissario della Food and Drug Administration statunitense, Marty Makary, e il direttore del National Institutes of Health, Jay Bhattacharya. "A partire da oggi, il vaccino Covid per i bambini sani e le donne incinte sane e' stato rimosso dal programma di immunizzazione raccomandato dal CDC", ha dichiarato Kennedy. "L'anno scorso, l'amministrazione Biden ha esortato i bambini sani a sottoporsi all'ennesima iniezione di Covid, nonostante la mancanza di dati clinici a sostegno della strategia di richiamo ripetuto nei bambini". Kennedy non ha fornito alcuna prova scientifica per giustificare la modifica delle raccomandazioni, ma gli esperti sostengono che questo cambiamento avrà conseguenze devastanti, in particolare per le donne in gravidanza e i loro bambini. Entrambi sono considerati a più alto rischio di gravi complicazioni derivanti dalle infezioni da Covid-19. Alcuni studi hanno rilevato che la vaccinazione con Covid-19 riduce il rischio di ospedalizzazione per le donne in gravidanza e per i neonati di età inferiore ai 6 mesi.