Pavia, 7 agosto 2020 - È riuscita a sconfiggere il Covid-19 all'età di 105 anni. In un giorno in cui il bollettino del ministero della Salute non porta buona notizie (con un significativo balzo dei contagi, 552), Rosamunda Campagnoli, conosciuta da tutti come "nonna Monda", è perfettamente guarita dopo aver contratto il virus. La donna, ospite da sei anni (dopo la morte del marito) di una casa di riposo a Pinarolo Po (Pavia), in Oltrepò Pavese, ha vissuto la malattia senza conseguenze: è stata totalmente asintomatica. Sino a che il doppio tampone negativo non ha sancito la sua definitiva guarigione, Rosamunda ha dovuto comunque vivere in isolamento, rinunciando al pranzo e alle attività ricreative con gli altri pensionati presenti nella Rsa "San Francesco". Ma adesso, che ha vinto la sua battaglia contro il Covid, "nonna Monda" può tornare alle sue passioni: le preghiere giornaliere insieme agli altri, le chiacchiere e i giochi con gli amici (il suo preferito è la tombola), la musica, il disegno e le visite delle sue due nipoti Lucia e Floriana. A chi le chiede come ha fatto a sconfiggere il Coronavirus alla sua età, "nonna Monda" risponde con un sorriso: "Dopo essere uscita indenne dalle due guerre mondiali ed aver affrontato una vita di sacrifici, al confronto il Covid-19 è stata una passeggiata".

