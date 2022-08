Covid, nuove linee guida per il rientro a scuola a settembre: il documento in Pdf dell'Iss

Roma, 5 agosto 2022 - L'Istituto Superiore di Sanità ha pubblica le linee guida Covid per il rientro a scuola a settembre. Il documento, che riguarda le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, è stato messo a punto da Iss, con i ministeri della Salute e dell'Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Covid: il bollettino del 5 agosto 2022

Gli studenti potranno entrare in classe solo se senza sintomi , senza febbre e solo con test negativo . Le mascherine FFP2 solo per personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe della malattia, ovvero i fragili. Queste alcune delle "indicazioni strategiche" per l'inizio dell'anno scolastico, calibrate valutando il quadro attuale della diffusione del Covid in Italia.

Iss: il pdf delle linee guida per la scuola

Presenti anche ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico. Un doppio 'livello', dunque, che "consente al sistema un'adeguata preparazione e un'attivazione rapida delle misure al bisogno". Entro pochi giorni verrà pubblicato un documento apposito con le indicazioni per le scuole dell'infanzia.

Tra le misure di base anche la sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati; strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti; ricambi d'aria frequenti. Per quanto riguarda le eventuali altre misure da implementare (singolarmente o in combinazione) se dovesse mutare il quadro epidemiologico, si fa riferimento a:

- distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano);

- precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;

- aumento frequenza sanificazione periodica;

- gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l'attuazione di misure di prevenzione;

- mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica);

- concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione;

- somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione;

- consumo delle merende al banco.