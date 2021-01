Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico: "Non possiamo permetterci di tenere chiuso il Paese fino alla fine dei contagi. L'Italia deve imparare a comnvivere col virus. Più pericolosa la didattica a distanza del ritorno in classe col buonsenso"

"La curva epidemica è stabile: non si alza ma neppure si abbassa. A questo punto tutti devono prendere atto della realtà. C’è una sola cosa da fare ed è convivere con il virus, calcolando il rischio". Se non è una svolta le somiglia molto. Agostino Miozzo, medico, 67 anni, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico sul Covid e uomo delle emergenze, parla forte e chiaro. E indica la rotta – "l’unica possibile", sottolinea – per fronteggiare il virus, pur tenendo strettamente allacciato il corpetto salvagente. Weekend: torna la zona arancione Il suo è un avviso ai naviganti? "Tiriamo le somme a quasi un anno dall’inizio della pandemia. Stiamo imparando dal contagio, a differenza del recente passato sappiamo come evolve. La terapia più sicura sarebbe...