Covid, il governo spinge la quarta dose. Costa: "Non aspettate i nuovi vaccini"

I contagi sono tornati a correre. Veloci. Secondo gli statistici, addirittura, sono cento volte quelli di un anno fa. Proprio ora che pensavamo di esserne finalmente usciti. Così, da oggi, nelle regioni riparte la campagna vaccinale per anziani, fragili e over 60. E i più giovani che possono fare? Qualcuno si presenta spontaneamente negli hub e chiede di fare la quarta dose avendo fatto la terza ormai da oltre sei mesi. Il bollettino del 10 luglio dalle regioni Ma è possibile? E, soprattutto, serve? Magari per proteggere i nonni in casa o per andare in vacanza più tranquilli? "Dobbiamo cogliere ogni occasione per rinnovare piena fiducia nella scienza e nella ricerca – risponde il sottosegretario alla Salute ed esponente di Noi con l’Italia, Andrea Costa –. Al momento attendiamo da Ema e Aifa le indicazioni per gli over 60 e valuteremo se in futuro, in base alle prescrizioni della comunità scientifica, sarà necessario estendere la campagna vaccinale ad altre fasce d’età. Queste sono scelte che la politica deve fare sulla base delle indicazioni scientifiche. L’importante è che i giovani completino il ciclo vaccinale previsto". Sottosegretario vi aspettavate una ripresa così imponente dei contagi? "Con una variante così contagiosa, l’eliminazione di tutte le restrizioni, la ripartenza delle attività economiche e una forte ripresa del turismo, un aumento dei contagi, peraltro probabilmente sottostimato, era prevedibile. Però non dobbiamo lanciare messaggi allarmistici: ciò che dobbiamo costantemente monitorare sono la pressione sui nostri ospedali e dunque il numero degli ingressi in terapia intensiva e nei reparti ordinari. Al momento è pienamente sotto controllo. L’obiettivo è quello di convivere con il virus". Abbiamo tolto le mascherine troppo presto? "Essere passati da un obbligo ad una raccomandazione non significa che le mascherine non debbano più essere usate. Ci siamo però affidati al senso di responsabilità dei ...