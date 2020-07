Covid, l’immunologo: un virus mai visto. "Solo il vaccino lo potrà fermare"

Cossarizza (Università di Modena): per capirne di più dovremo seguire i pazienti anche dopo la guarigione. Progressi sui farmaci, mortalità ridotta del 75%. "Abbiamo fatto miracoli, ma non abbassate la guardia"

Coronavirus, perché non riusciamo ad avere risposte su quesiti fondamentali? "Considerando che questo virus sconosciuto è apparso qui da noi a fine febbraio, direi che in poco più di quattro mesi abbiamo fatto miracoli per capire come funziona il virus – risponde Andrea Cossarizza, immunologo dell’Università di Modena e Reggio Emilia – a parte i precedenti del 2003 con la Sars, quella che uccise Carlo Urbani, e poi la Mers. Oggi non sappiamo ancora se il Coronavirus sia in grado di indurre una risposta immunitaria...