Covid, Iss: in Italia torna a salire l'incidenza settimanale

Roma, 10 giugno 2022 - Sono arrivati i primi segnali di una leggera ripresa del Coronavirus: dopo settimane di calo, torna a salire l'incidenza settimanale in Italia, secondo i dati del monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità (Iss), riferiti alla settimana 3-9 giugno. Aumenta, inoltre, la percentuale dei casi rilevati attraverso attività di screening. La risalita potrebbe essere dovuta a una "mini-ondata balneare", come avvenne anche la scorsa estate ai primi di luglio, o alla maggiore diffusione della variante Omicron 5. E' in arrivo una flash survey del ministero della Salute per rilevare la prevalenza delle varianti in Italia.

Tra il 3 e il 9 giugno, l'incidenza settimanale si attesta a 222 ogni 100mila abitanti, contro i 207 del periodo precedente. E' ancora in calo, invece, l'indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici di Covid-19, che nel periodo 18-31 maggio è stato pari a 0,75. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero, cresce, ma è ancora al di sotto della soglia epidemica: pari a 0,80 al 31 maggio rispetto allo 0,78 del 23 maggio.

Dati rassicuranti dagli ospedali: questa settimana il tasso di occupazione in terapia intensiva scende al 2,0% (9 giugno) rispetto al 2,3% (2 giugno). Anche il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende dal 7,1% al 6,6%.

La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è in diminuzione (10% rispetto all'11% della scorsa settimana). Stabile la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (42% vs 42%), mentre aumenta la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (49% vs 46%). Questa settimana solo 2 regioni sono classificate a rischio moderato, tutte le altre sono a rischio basso. Infine, tredici regioni riportano una singola allerta di resilienza, due ne riportano molteplici.