Roma, 20 aprile 2021 - I numeri del Covid in Italia continuano a mostrare un miglioramento. Al netto delle oscillazioni giornaliere, la tendenza è confermata. Il bollettino di Ministero della Salute e Protezione civile, con i dati di oggi (contagi, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive), sarà un punto importante per verificare la curva epidemiologica. Intanto si prova ad accelerare ancora sulle vaccinazioni. Un target giornaliero di somministrazioni assegnato a ciascuna Regione da rispettare quotidianamente e in una settimana, per dare una regolarità alla campagna vaccinale: lo prevede il commissario emergenza Figliuolo, nell'ottica di un aumento delle somministrazioni, verso l'obiettivo delle 500mila inoculazioni al giorno in tutto il Paese. I valori vengono assegnati alle Regioni dieci giorni prima dell'inizio di ogni settimana del target di riferimento.

Coprifuoco, il governo ci ripensa: a casa entro le 23

Il premier Mario Draghi oggi ha sottolineato che la pandemia impone di essere meglio preparati per il futuro, sostenendo la ricerca, rafforzando le catene approvvigionamento e ristrutturando i sistemi sanitari nazionali. In un videomessaggio al webinar di ascolto con i rappresentanti della società civile in vista del Global Health Summit del prossimo 21 maggio a Roma, ha spiegato che non sappiamo quanto durerà questa o quando la prossima pandemia colpirà, per questo il lavoro deve iniziare ora.

Pass vaccinale: l'autocertificazione per gli spostamenti tra regioni

Il bollettino del 20 aprile

Saranno pubblicati qui, appena disponibili, i dati aggiornati e la tabella in Pdf.

Le Regioni / Veneto

Sono 930 i nuovi positivi in Veneto a fronte di 17mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, il 5,23% di incidenza. Continua a calare il numero totale dei ricoveri, 31 in meno rispetto a ieri. Ventotto i decessi registrati nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi rappresentano il 5,2% dei 17.781 tamponi processati ieri. Migliora ancora la situazione dei ricoveri di pazienti Covid: i posti letto occupati oggi sono 1.728 (-31); nei normali reparti medici si trovano 1.481 persone (-14)), nelle terapie intensive 247 (-17).

Sono 644 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 20 aprile, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 644 su 23.031 test di cui 11.269 tamponi molecolari e 11.762 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,80% (9,3% sulle prime diagnosi)", scrive Giani sui social.

Sono 211 i positivi nelle Marche tra le nuove diagnosi: 67 in provincia di Pesaro Urbino (quella dove si trovano 4 Comuni che da domani saranno sottoposti a restrizioni speciali), 46 in quella di Ascoli Piceno, 43 in quella di Macerata, 34 quella di Ancona, 10 in provincia di Fermo e 11 fuori regione. Nelle ultime 24 ore, fa sapere il Servizio Sanità della Regione, "sono stati testati 3.398 tamponi: 1.764 nel percorso nuove diagnosi (di cui 618 nello screening con percorso Antigenico) e 1.634 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 12%)". I casi postivi comprendono 43 soggetti sintomatici.

Basilicata

In Basilicata nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 1.614 tamponi molecolari: 149 sono risultati positivi e di questi 144 appartengono a residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore sono state registrati cinque decessi.

Umbria

Dopo l'incremento registrato lunedì, tornano a scendere i ricoverati Covid negli ospedali dell' Umbria, oggi 247, 16 meno di ieri, 35 dei quali, meno uno, nelle terapie intensive. Il sito della Regione riporta, nell'ultimo giorno, 102 nuovi positivi, 87 guariti e sette morti. Gli attualmente positivi sono ora 3.304, otto in più di ieri. Sono stati analizzati 3.391 tamponi e 4.880 test antigenici. Il tasso di positività è del 1,23% sul totale (ieri 0,96%) e del 3% sui soli molecolari (era 2,3%).

Le altre regioni

In Alto Adige 119 casi positivi.

Nel 2021 un lockdown farsa. Google smaschera gli spostamenti