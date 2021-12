Roma, 22 dicembre 2021 - Sembra peggiorare ancora la situazione in Italia dopo il bollettino record di ieri che ha riportato oltre 30mila contagi Covid e 153 morti. Diverse Regioni, dalla Toscana alla Puglia, oggi segnalano un ulteriore aumento dei nuovi casi, numeri che non si vedevano da mesi. C'è grande attesa dunque per i dati nazionali del ministero della Salute su positivi, decessi, ricoveri e terapie intensive che arriveranno nel tardo pomeriggio. Importante sarà anche capire l'evoluzione della pressione ospedaliera, parametro chiave del cambio di colore: ormai sono 7 le Regioni in giallo (potrebbero aumentare da lunedì) e prende piede l'ipotesi del passaggio di alcune Regioni addirittura in zona arancione (qui le regioni a rischio).

Con questi numeri e le feste natalizie alle porte, sembra inevitabile l'introduzione di nuove misure. In attesa della decisiva cabina di regia di domani, il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa ha anticipato alcune possibili restrizioni per Natale e Capodanno: sul tavolo ci sono l'introduzione delle mascherine all'aperto, "l'applicazione del tampone" anche per i vaccinati e la riduzione della durata del Green pass da 9 a 5 o 6 mesi. Resta sullo sfondo l'obbligo vaccinale: "Non è stato mai escluso, lo valuteremo", ha detto Draghi.

Non si arresta l'aumento dei contagi Covid in Veneto, dove nelle ultime 24 ore sono stati individuati 4.522 nuovi positivi. Si registrano anche 20 decessi (12.221 dall'inizio della pandemia). Crescono ancora gli attualmente positivi e i soggetti in isolamento, 64.018 (+1.244). La situazione negli ospedali peggiora per quanto riguarda i ricoveri nelle aree mediche, 1.186 (+19), calano invece i posti letto occupati nelle terapie intensive, 164 (-10).

Sono 2.038 i nuovi casi rilevati in Toscana, il 4,6% di 16.022 tamponi molecolari e 27.941 tamponi antigenici rapidi eseguiti. Gli attualmente positivi sono 19.536. Tra questi i ricoverati sono 437 (13 in più rispetto a ieri), di cui 64 in terapia intensiva (3 in più). Oggi si registrano 5 decessi: 5 donne, con un'età media di 79,4 anni.

Oggi in Puglia si registrano 952 nuovi casi di Coronavirus, il 2,8% dei 33.337 test effettuati. Non si registra nessun decesso. La maggioranza dei casi è stata individuata nelle province di Bari (375), Brindisi (153), Foggia (151) e Lecce (124). Delle 8.189 persone attualmente positive 171 (+5 rispetto a ieri) sono ricoverate in area non critica e 25 (+4) in terapia intensiva.

Record di contagi in un giorno nelle Marche, dove si registrano 836 nuovi casi che fanno volare l'incidenza di positivi su 100mila abitanti a 307,17 (ieri 296,38). Il numero di tamponi eseguiti è 9.778 (6.225 nel percorso diagnostico di screening e 3.513 nel percorso guariti, con il 13,3% di positivi), a cui si sommano 3.861 test antigenici (836 positivi).

Crescono ancora i nuovi casi di Covid in Umbria, 677 nell'ultimo giorno, più 36% rispetto al giorno precedente. Sono stati analizzati 4.471 tamponi e 12.497 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari al 3,98%. Nelle ultime 24 ore non è stato registrato nessun decesso. Nuova lieve salita anche dei ricoverati in ospedale, 67, due in più rispetto a martedì, mentre scendono a otto (-1) i posti occupati nelle terapie intensive. Gli attualmente positivi raggiungono quota 4.571 (+441).

Il bollettino odierno dell'Alto Adige riporta due decessi e 401 nuovi contagi. Sono risultati positivi 235 di 2.371 tamponi molecolari e 116 di 11.292 test antigenici effettuati. Salgono da 19 a 21 i letti occupati in terapia intensiva, mentre calano da 90 a 86 quelli nei normali reparti ospedalieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 470 persone.

In Basilicata 168 nuovi casi, 83 in Molise.