Roma, 18 ottobre 2021 - Attesa per il quotidiano bollettino sul Coronavirus in Italia, che uscirà questo pomeriggio con i dati Covid aggiornati di ministero della Salute e Protezione civile su nuovi contagi, ricoveri, terapie intensive e morti. Essendo lunedì, il conteggio sarà in parte falsato dall'effetto 'weekend' sul numero di tamponi effettuati, ma potrebbero esserci delle sorprese. Da venerdì, infatti, è necessario il Green pass per molte categorie di lavoratori, ed è stato boom di test effettuati anche di domenica. Intanto, l'Istituto superiore di sanità ha reso noti alcuni dati sull'andamento della pandemia nell'ultimo mese. Nei 30 giorni appena trascorsi, i nuovi positivi al Sars-CoV-2 sono stati 78.132, di cui il 25%di giovani tra 0 e 18 anni e il 42% persone adulte tra i 19 e i 50 anni. Spicca una cifra in particolare: tra questi nuovi contagiati, 1.377 sono operatori sanitari. Inolte, secondo il calcolo Iss i deceduti per Covid in un mese sono stati 979, e 93.628 i guariti.

Il fronte Green pass rimane l'argomento caldo di giornata. Tra il 14 ed il 16 ottobre sono stati scaricati ben 2,5 milioni di pass, solo ieri, la prima domenica con le nuove regole per il lavoro, 437.000 . Un salto più che notevole, che porta il totale di permessi validi scaricati in Italia a 101.033.192. Ieri, la maggior parte dei Green pass, oltre 261.000, sono stati scaricati previo tampone, mentre 174mila dai vaccinati e oltre 1.500 dai guariti. Rimane comunque alta l'attenzione verso i No-Vax e No-Pass, nonostante in mattinata sia stato completato lo sgombero dei portuali di Trieste, divenuti il volto della postesta contro il certificato verde. L'epidemia da Coronavirus, intanto, continua a preoccupare anche i governi di altri Paesi. La Russia ha registrato un nuovo record, 34.325 nuovi casi e 998 morti di Covid nelle ultime 24 ore, e la Gran Bretagna da giorni ha un numero di contagi giornaliero superiore alle 40.000 unità.

Pubblicheremo qui, appena uscirà, la tabella del ministero della Salute con dati aggiornati su contagi, decessi, terapie intensive e ricoveri.

Regioni / Lazio

"Oggi nel Lazio, su 5.458 tamponi molecolari e 7.318 tamponi antigenici per un totale di 12.776 tamponi, si registrano 202 nuovi casi positivi, 8 decessi, 318 i ricoverati (+11), 48 le terapie intensive (-1) e 323 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1,5%". Lo quanto afferma l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. I casi a Roma città sono a quota 71.

Il Veneto registra altre due vittime per Covid nelle ultime 24 ore, e i nuovi contagi sono 155, tra i dati più bassi degli ultimi mesi. Il conteggio totale degli infetti dall'inzio dell'epidemia sale a 474.844, quello dei morti a 11.802. Rispetto alla giornata di ieri torna a crescere il dato dei soggetti attualmente positivi, 9.007 (+29). Pressochè stabili i numeri ospedalieri, con 182 (+3) malati Covid ricoverati in area non critica, e 36, invariati, nelle terapie intensive.

Sono 145 in più rispetto a ieri i nuovi casi di positività al Covid registrati in Toscana. Tocca così quota 286.018 il totale dall'inizio della pandemia. Dei nuovi casi 142 sono stati confermati con tampone molecolare e 3 da test rapido antigenico. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 273.493 (95,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.432 tamponi molecolari e 6.701 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,2% è risultato positivo. Sono invece 3.891 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 3,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 5.290, -1,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 233 (14 in più rispetto a ieri), di cui 24 in terapia intensiva (3 in più). Si registrano 4 nuovi decessi.

Sono 57 i nuovi contagi da Covid registrati in Calabria nelle ultime 24 ore (ieri 71) con un numero inferiore di tamponi fatti ed un tasso di positività che passa dal 2,24 al 2,46%. Nello stesso arco temporale si registra anche una vittima che porta il totale a 1.432. Sul fronte ospedaliero ci sono tre nuovi ricoveri in area medica (88) e scende di uno quello dei ricoveri in terapia intensiva (10). I casi attivi sono 2.732 (-12), gli isolati a domicilio 2.634 (-14) ed i nuovi guariti 68. Ad oggi sono stati eseguiti 1.246.668 tamponi con 85.649 positivi.

Lo 0,28% dei 14.769 test processati nelle ultime ore in Puglia per accertare l'infezione da Coronavirus ha dato esito positivo. Si tratta di 42 nuovi casi di contagio. Gli attualmente positivi sono 2.123 di cui 129 ricoverati in area non critica Covid e 18 in terapia intensiva. Non si registrano vittime mentre i guariti salgono a 261.536.

In Basilicata nelle ultime 24 ore ci sono stati 4 nuovi contagi, in Alto Adige 12 senza decessi. In Abruzzo sono 3 i nuovi positivi, in Sardegna sono 13 e l'Isola registra anche 4 nuovi decessi. La Valle d'Aosta non registra nuovi contagi e neanche nuovi morti.