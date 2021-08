Roma, 11 agosto 2021 - Nuovo bollettino sul Coronavirus in Italia. In attesa dei dati di oggi del ministero della Salute e della Protezione Civile su contagi Covid, decessi, ricoveri e terapie intensive si torna a parlare di zona gialla. La Sicilia, secondo le previsioni dopo gli ultimi dati Agenas su ricoveri e rianimazioni, potrebbe tornare a colorarsi di giallo già dal 16 agosto e a rischio ci sono anche Sardegna e Calabria. Tornano quindi purtroppo attuali regole e restizioni, su tutte l'obbligo di mascherina anche all'aperto.

La curva dei contagi, ormai in gran parte attribuibili alla variante Delta, continua a crescere, anche se non in maniera preoccupante e secondo il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri siamo già all'inizio della quarta ondata: "I casi che sono saliti negli ultimi 20 giorni rappresentano già un inizio di quarta ondata, però, come ci dicono i medici, negli ospedali si vede che in questa fase chi sta male in forma seria, tanto da ricorrere alle cure ospedaliere, è prevalentemente chi non si è vaccinato". E la campagna vaccinale procede a passi alterni: se in vista dell'inizio della scuola il Commissario per l'Emergenza Francesco Figliuolo ha invitato le Regioni a "predisporre corsie preferenziali" per il ragazzi tra i 12 e i 18 anni che dal 16 agosto potranno vaccinarsi senza prenotazione, preoccupano i 3 milioni di over 50 che non si sono voluti vaccinare.

Dati dalle Regioni / Toscana

I casi individuati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 774 su 15.718 test di cui 10.178 tamponi molecolari e 5.540 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,92% (11,4% sulle prime diagnosi) e si registra un nuovo decesso. In lieve calo, per la prima volta nelle ultime settimane, i ricoveri che oggi sono 289 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 29 in terapia intensiva (-1). I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 240.471 (92,9% dei casi totali), mentre gli attualmente positivi sono 11.464.

Nel Lazio "oggi si registrano 645 nuovi positivi, compresi i recuperi (-58), 3 decessi, compresi i recuperi (+2), i ricoverati sono 463 (+22), le terapie intensive sono 65 (+2)". Lo ha reso noto l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, spiegando che "i casi a Roma città sono a quota 255".

Sono 620 i nuovi contagi Covid scoperti in Veneto nelle ultime 24 ore. Nessun nuovo decesso. Scende lievemente il dato dei soggetti positivi e in isolamento , 13.607 (-38), Negli ospedali gli ultimi dati sui ricoveri mostrano una diminuzione dei pazienti nei normali reparti medici, 193 (-13), e un aumento di quelli in terapia intensiva , 25 (+2).

In Sardegna si rilevano oggi 380 casi di Covid, sulla base di 3.510 persone testate e 7.837 test processati (tra molecolari e antigenici). Due i decessi registrati, entrambi relativi a residenti nella Città Metropolitana di Cagliari. Negli ospedali i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 22 (lo stesso numero di ieri), mentre i malati Covid in area medica sono 119 (lo stesso numero di ieri).

Oggi in Puglia sono stati rilevati 306 casi su 13.585 test effettuati, con una incidenza del 2,2%. I nuovi positivi sono 78 in provincia di Bari, 71 nel Leccese, 65 nella provincia Bat, 40 nel Brindisino, 28 nel Foggiano, 14 nel Tarantino, 5 residenti fuori regione e 5 casi di residenza non nota. Sono stati registrati 2 decessi.

Abruzzo

Sono 141 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo dall'analisi di 2.793 tamponi molecolari e 3.400 test antigenici (tasso di positività: 2,27%). Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso e sale a 2.516. Gli attualmente positivi sono 1.882 (+78 rispetto a ieri): di questi 48 pazienti (-5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica, 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1.833 (+83 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare.

Umbria

Dopo giorni di crescita praticamente costante diminuiscono, seppure di poco, gli attualmente positivi (2.122, -7) al Covid in Umbria, dove nelle ultime 24 ore sono stati accertati 139 nuovi positivi (tasso di positività a 2,49%), 145 guariti e un nuovo morto. Invariata la situazione negli ospedali, con 31 ricoverati, uno dei quali in terapia intensiva.

Le altre regioni

Nessun decesso e 57 casi in Alto Adige, 36 positivi in Trentino. In Basilicata 66 contagi e una vittima.